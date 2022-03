Mai multe tancuri ale armatei ruse au fost distruse de militarii ucraineni, în conflictul de la graniță. Convoiul care se întrepta spre Kiev a fost atacat de forțele ucrainene.

Coloana era formată din aproximativ 40 de vehicule militare, spun oficialii de la Kiev. Vehiculele funcționale au fost confiscate de armata ucraineană.

A column of Russian tanks was ambushed by Ukrainian forces on March 10 on the outskirts of Kyiv. Ukraine said the Russian convoy was forced to retreat after taking heavy losses. Several Russian tanks in working order that remained were taken away by the Ukrainian military. pic.twitter.com/G4nB6JUvnk