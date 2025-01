Cu lumânări și steaguri în mână, așa și-au arătat revolta miile de georgieni față de amânarea procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană. Fiind Crăciunul pe rit vechi, manifestanții au pornit noaptea dintre cinci biserici din capitala Tbilisi către lăcașul de cult aflat în fața Parlamentului.

Protestele fără precedent au izbucnit în Georgia în luna noiembrie a anului trecut, după anunțul primului ministru de a nu continua negocierile de aderare la UE înainte de 2028. Asta, deși, în campania electorală, politicienii care au acaparat puterea le promitea oamenilor că acest proces va avea loc.

Alături de miile de manifestanți este și fosta președintă a Georgiei, Salome Zurabișvili, care și-a încheiat mandatul pe 29 decembrie 2024. De altfel, deși a părăsit funcția în luna decembrie iar locul ei a fost luat de un susținător al actualei puteri, ales de guvern, ea susține că rămâne ”singurul lider legitim” al țării până la organizarea de noi alegeri legislative.

#GeorgiaProtests 34 th night of protests was one of joy, solidarity and hope for more than 200.000 protesters. celebrating together (in Georgian style around a km long table) 2025 as the year for new elections. Self organization has reached new heights pic.twitter.com/zYOxDW03iP