Protestele au avut loc înainte de ziua investirii noului președinte georgian cunoscut pentru luările sale de poziţie ultraconservatoare şi antioccidentale.

Deşi puterile preşedinţiei sunt limitate în Georgia, învestirea ar urma să provoace o nouă mobilizare susţinătorilor unei aderări rapide la UE. Totul după ce fostul președinte a anunţat că refuză să-şi încheie mandatul dacă nu se organizează noi alegeri legislative.

Mulțimea s-a adunat în fața palatului prezidențial din Tbilisi pentru a sta de vorbă cu președintele.

