„Echipa noastră de la Centrala Nucleară Zaporojia m-a informat că centrala a pierdut orice aliementare externă (cu electricitate) pentru a doua oară în cinci zile”, trage el un semnal de alarmă pe Twitter.

„Grupurile electrogen diesel de salvare furnizează acum electricitatea necesară funcţiilor acesteia de siguranţă şi securitate nucleară”, precizează Rafael Grossi.

Our team at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant informed me this morning that the plant has lost all of its external power for the 2nd time in five days. Its back-up diesel generators are now providing electricity for its nuclear safety and security functions.