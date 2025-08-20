Cel puţin 50 de morţi, într-un accident rutier produs în vestul Afgansitanului: un autobuz și un camion s-au ciocnit

Cel puţin 50 de morţi, într-un accident rutier produs în vestul Afgansitanului / Foto: Profi Media
Cel puţin 50 de morţi, într-un accident rutier produs în vestul Afgansitanului / Foto: Profi Media

Cel puţin 50 de persoane au murit, într-un accident de autobuz în provincia Herat, vestul Afganistanului, într-o coliziune dintre un camion, o motocicletă şi un vehicul care transporta migranţi care veneau din Iran, a anunţat poliţia locală. 

Din cauza vitezei excesive şi a neglijenţei, autobuzul a părăsit drumul principal şi s-a ciocnit violent cu un camion, în provincia Herat, a anunțat poliţia.

Autobuzul transporta afgani recent întorşi din Iran şi se îndrepta spre capitala Kabul, a declarat pentru AFP un oficial provincial, în cadrul unui val masiv de expulzări din ultimele luni.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Afganistan, parţial din cauza stării precare a drumurilor, după decenii de conflict, a condusului imprudent şi a lipsei de reglementări.

În decembrie, două accidente de autobuz în care au fost implicate un camion-cisternă şi un camion, pe o autostradă care traversează centrul ţării, s-au soldat cu cel puţin 52 de morţi.