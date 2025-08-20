Din cauza vitezei excesive şi a neglijenţei, autobuzul a părăsit drumul principal şi s-a ciocnit violent cu un camion, în provincia Herat, a anunțat poliţia.

Autobuzul transporta afgani recent întorşi din Iran şi se îndrepta spre capitala Kabul, a declarat pentru AFP un oficial provincial, în cadrul unui val masiv de expulzări din ultimele luni.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Afganistan, parţial din cauza stării precare a drumurilor, după decenii de conflict, a condusului imprudent şi a lipsei de reglementări.

În decembrie, două accidente de autobuz în care au fost implicate un camion-cisternă şi un camion, pe o autostradă care traversează centrul ţării, s-au soldat cu cel puţin 52 de morţi.