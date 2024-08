Incendiul a izbucnit sâmbătă seara, imediat după ora locală 21.00 (22.00, ora României), şi a cauzat ”incendierea a două nacele” ale atarcţiei, a declarat AFP un purtător de cuvânt al poliţiei, relatează Agerpres.

Potrivit sursei citate, incendiul a fost controlat rapid de către pompieri, însă patru persoane au suferit arsuri, iar o persoană a fost răniită într-o cădere. Restul răniţilor, în total 18 la număr, au inhalat fum în urma incendiului.

În afară de utilizatori, membri ai forţelor de poliţie şi pompieri au fost răniţi în cursul intervenţiei, potrivit purtătorului de cuvânt.

În imaginile apărute în mediul online se poate vedea un fum negru şi dens care iese din două nacele în flăcări, în partea de sus a roţii.

Fire breaks out on a Ferris wheel at the Highfield Festival in Leipzig, injuring over 30, including four police officers. Two seriously injured, no fatalities reported. 🎥 @social_running_dj #Fire #BreakingNews #Festival #Ride #Wheel pic.twitter.com/tcRR9BYNiF