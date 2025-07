Potrivit relatărilor familiei, copilul se juca în curtea casei și, în joacă, ar fi aruncat o piatră în direcția șarpelui. Acesta l-a perceput ca pe o amenințare și a ripostat rapid, încolăcindu-i-se în jurul mâinii și pregătindu-se de atac. Într-un gest instinctiv, copilul a mușcat cobra cu atâta forță, încât a provocat reptilei leziuni fatale.

„Am fost șocați. Cobra era deja moartă când am ajuns. Nepotul meu zăcea inconștient, dar încă respira”, a declarat bunica băiatului pentru presa locală.

Băiatul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au reușit să-l stabilizeze. Deși fusese mușcat de cobră, echipa medicală a afirmat că veninul nu a avut efecte severe datorită intervenției prompte.

„Băiatul a avut un noroc extraordinar. A primit tratament antivenin la timp, iar simptomele au fost moderate. Viața lui nu a fost în pericol”, au precizat medicii care l-au tratat.

Cât despre reptilă, aceasta nu a avut nicio șansă: a decedat din cauza traumatismelor grave suferite în urma mușcăturii copilului, mai ales la nivelul capului și gâtului, au adăugat specialiștii.

Evenimentul a stârnit uimire atât în rândul comunității locale, cât și pe rețelele sociale, unde cazul a devenit viral. Mulți au comparat reacția copilului cu scene din filmele de acțiune sau povești mitologice.

In Bihar, a one-year-old child is reported to have bitten and killed a cobra after mistaking it for a toy while playing at his home. pic.twitter.com/c8kWOZdlkM