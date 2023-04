Armata rusă a lansat o campanie video pentru a atrage mai mulți soldați profesioniști să lupte în Ucraina, ceea ce îi provoacă pe cei interesați să demonstreze că sunt „un om adevărat” și să schimbe ceea ce consideră că viața civilă zgomotoasă pe câmpul de luptă.

Potrivit serviciilor secrete militare britanice și a unor rapoarte din mass-media rusă, anunțul, creat pe o muzică emoționantă și stimulantă, arată că Moscova încearcă să recruteze până la 400.000 de soldați profesioniști - pe bază de voluntariat - pentru a-și mări „carnea de tun” pe frontul din Ucraina. Anunțul, un videoclip de promovare a mesajului ministerului apărării rus, a fost lansat până acum pe principalele site-uri de socializare din Rusia.

La peste un an de la declanșarea invaziei militare la scară largă în Ucraina, Rusia nu a dezvăluit cifrele dezastrului de pe front. Potrivit unui ultim bilanț estimat al victimelor al Agenției de Informații din Departamentul pentru Apărare american (DIA), 43.000 de ruși ar fi fost uciși pe front. În același timp, se estimează că au fost uciși și până la 17.500 de ucraineni.

În anunțul video, bărbații sunt invitați să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării pentru un salariu care începe de la 204.000 de ruble, adică 2.495 de dolari pe lună (1 USD înseamnă 81,7500 ruble), potrivit Reuters, citată de deccanherald.com.

Mesajele pentu recrutare sunt transmise de bărbați îmbrăcați în uniforme militare cu mitraliere în supermarket sau într-o sală de fitness sau pe stradă, alături de un taxi.

În primul mesaj, militarul întreabă un agent de securitate: „Este genul de apărător la care visai să devii?”. În alt mesaj, un militar este prezentat ca un instructor de sală care ajută un client să ridice greutăți și e lansată întrebarea :„Chiar aici se află puterea ta?”. Pentu ca în alte imagini, un șofer de taxi se transformă într-un soldat pe câmpul de luptă.

"Ești un bărbat adevărat. Fii unul", este mesajul principal al campaniei de recrutare.

