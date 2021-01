Camera Reprezentanților a aprobat rezoluția prin care îi cere lui Pence să invoce Amendamentul 25. Vicepreședintele SUA refuză

Aceasta aprobare precede votul de miercuri privind punerea sub acuzare a lui Trump.

Masura a trecut cu 223 de voturi la 205, potrivit NBC News.

Pence a trimis marti o scrisoare presedintei Camerei, Nancy Pelosi, in care a spus ca nu va folosi prevederile Amendamentului 25 pentru a-l demite pe Trump.

Tot mai multi republicani din Congres au sustinut public punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump inainte de votul de miercuri.

Pence, care a fost una dintre tintele miscarii violente din 6 ianuarie de la Capitoliu, a refuzat sa se foloseasca de Amendament pentru a-l forta pe Trump sa paraseasca functia cu cateva zile inainte ca mandatul sa i se incheie.

"Faptele sunt clare: presedintele a convocat acest atac revoltator", a spus Pelosi inainte de vot. "Ii incurajez pe colegii mei republicani sa deschida ochii si sa il traga la raspundere pe acest presedinte".

Camera nu il poate forta pe Pence sa il inlature pe Trump, iar urmatorul pas il reprezinta un vot asupra unui articol privind punerea sub acuzare pentru "incitare la insurectie", dupa ce presedintele si-a incurajat sustinatorii printr-un discurs sustinut saptamana trecuta sa intre in Capitoliu in timp ce era certificata victoria in alegeri a democratului Joe Biden.

Articolul de punere sub acuzare este asteptat sa treaca de Camera controlata de democrati, ceea ce il va face pe Trump sa fie primul presedinte american pus de doua ori sub acuzare.