Într-o demonstrație secretă, organizată într-o locație păstrată confidențială, un câine robot de model „BAD One”, proaspăt scos din cutie, a arătat ce poate face. Sub comanda operatorului său, acest câine metalic a demonstrat capacitatea de a se ridica, a se ghemui, a alerga și a sări, toate prin intermediul unei telecomenzi.

Datorită dimensiunilor sale compacte și a unui profil redus, câinele-robot este dificil de detectat pe câmpul de luptă. Este echipat cu camere termice care îi permit să execute misiuni de recunoaștere a pozițiilor inamice sau să exploreze interiorul clădirilor în zonele de conflict. În plus, câinele-robot se dovedește a fi util pentru detectarea minelor și a dispozitivelor explozive improvizate, dar poate fi folosit și pentru transportul de muniții și medicamente în zonele fierbinți ale câmpului de luptă.

Această tehnologie avansată reprezintă un pas important în strategia Ucrainei de a proteja soldații și de a îmbunătăți eficiența operațiunilor pe teren.

