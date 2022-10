„Rușii au lovit piața centrală unde se aflau mulți oameni în acel moment”, a declarat Pavlo Kirilenko, adăugând că nu a existat „nicio logică militară” pentru un astfel de atac.

🩸7 killed and 8 wounded in the aftermath of today\"s russian shelling of Avdiivka. The missiles hit the local market. russia must be held responsible for the indiscriminate attacks against Ukrainian civilians. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/KRKkA6jeXx

Avdiivka este un oraș de importanță regională în regiunea ucraineană Donețk.

russians hit a market in avdiivka in eastern ukraine this morning. fascists did it during the busiest hour making sure they slaughter as many civilian ukrainians as possible.



this is not a war. this is terrorism. this is genocide. pic.twitter.com/x0ch2kz7Us