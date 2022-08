Statele Unite au declarat că Rusia folosește cea mai mare centrală nucleară din Ucraina ca "scut nuclear" prin staționarea trupelor acolo, împiedicând forțele ucrainene să riposteze și riscând un accident nuclear teribil.

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Washingtonul este "profund îngrijorat" de faptul că centrala din Zaporizhzhia este acum o bază militară rusă folosită pentru a trage asupra forțelor ucrainene din apropiere.

Bineînțeles că ucrainenii nu pot riposta cu focuri de armă, ca nu cumva să aibă loc un accident teribil în care să fie implicată centrala nucleară", a declarat Blinken reporterilor după discuțiile privind neproliferarea nucleară de la Națiunile Unite de la New York, luni.

Acțiunile Rusiei au mers dincolo de folosirea unui "scut uman", a spus Blinken, numindu-l "scut nuclear".

