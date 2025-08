Sentința a fost pronunțată de Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău și mai poate fi atacată în instanța superioară.

Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul Oficiului Central al partidului „Șor”, inculpată în același dosar, a fost condamnată la 6 ani de închisoare.

Acum o lună, procurorii au cerut 9 ani de închisoare pentru Evghenia Guțul. Bașcana a fost reținută la sfârșitul lunii martie.

De asemenea, procurorii au cerut confiscarea sumei de 40 de milioane de lei din contul Evgheniei Guțul și a 9 milioane de lei din contul Svetlanei Popan.

Bașcana Găgăuziei susține că nu a încălcat legea

Evghenia Guțul a venit, marți, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, însoțită de familie, inclusiv cei doi copii, cu 10 minute înainte de începerea ședinței în cadrul căreia s-a pronunțat sentința. În fața instanței, mai mulți susținători au protestat.

Anterior, bașcana Găgăuziei a susținut în fața instanței că nu a încălcat în niciun fel legea. „Nu am adus niciun leu în țară și nu am făcut nimic care ar contravine legii Republicii Moldova. În viața mea, nu am încălcat vreo lege”, a declarat Guțul, pe 3 iulie.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan au fost reținute de oamenii legii în sala de judecată, pentru a fi încarcerate, imediat după ce au fost condamnate.

Ce spun procurorii

Procesul șefei regiunii Găgăuzia, o aliată a Kremlinului, care este acuzată că a direcționat fonduri din Rusia către un partid pro-Moscova, a început anul trecut, în luna aprilie.

Ea a ieșit din anonimat în 2023, când a câștigat alegerile găguze, are puternice poziții pro-ruse și se opune guvernului pro-european al Republicii Moldova, care acuză Moscova de amestec politic.

Potrivit procurorilor, Guțul a fost implicată într-o direcționare sistematică de fonduri necontabilizate în perioada 2019-2022 pentru a finanța partidul pro-moscovit „Șor”, acum interzis, înființat de Ilan Șor, un om de afaceri pro-rus în exil, condamnat pentru fraudă în R. Moldova.

Reacție-fulger de la Kremlin

La scurt timp după condamnarea lui Guțul, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este un exemplu de presiune ilegală asupra oponenților politici în timpul campaniei electorale, potrivit RIA Novosti.

„Vedem cum opoziția este reprimată în toate modurile posibile în Moldova, oamenii sunt privați de posibilitatea de a vota pentru cei pe care îi preferă. Regulile și normele democrației sunt încălcate în toate felurile posibile în Moldova”, a spus Peskov.

Alegerile parlamentare în Republica Moldova sunt preconizate să aibă loc la 28 septembrie.