Avertismentul Rusiei pentru NATO și UE

„Amenințările cu atacuri împotriva Rusiei sunt tot mai numeroase. Rusia este acuzată că ar fi pe punctul de a ataca Alianța Nord-Atlantică și țările Uniunii Europene. Președintele Putin a demontat în repetate rânduri aceste provocări. Rusia nu are și nu a avut niciodată astfel de intenții. Cu toate acestea, orice agresiune împotriva țării mele va primi un răspuns decisiv. Nu ar trebui să se îndoiască de acest lucru cei din NATO și UE, care nu numai că le spun alegătorilor lor că războiul cu Rusia este inevitabil și îi forțează să strângă cureaua, ci vorbesc deschis despre pregătirea unui atac în Kaliningrad și alte teritorii rusești.”, a declarat SERGHEI LAVROV, ministrul de Externe al Rusiei.