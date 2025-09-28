Afirmațiile au fost făcute după discuțiile pe care Zelenski le-a avut la New York, la marginea Adunării Generale a ONU, inclusiv cu președintele american Donald Trump.

Zelenski a pus în strânsă legătură această amenințare cu o serie de incidente aeriene recente — zboruri și incursiuni cu drone neidentificate semnalate de-a lungul Europei, printre care Danemarca, România, Norvegia și Polonia — și a descris aceste episoade drept „teste” ale capacității țărilor europene de a-și apăra spațiul aerian. El a avertizat că guvernele europene „se confruntă cu dificultăți” în gestionarea noii amenințări. Reuters și relatările britanice semnalează că în primele zile din septembrie au fost detectate zeci de drone îndreptându-se spre Polonia, o parte dintre ele pătrunzând în spațiul aerian polonez.

Care este poziția Rusiei?

La ONU, poziția Rusiei a fost diametral opusă acuzațiilor. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a negat intențiile Moscovei de a ataca state membre NATO sau din UE și a avertizat că orice agresiune asupra Rusiei va primi „o reacție fermă și decisivă” din partea forțelor armate ruse. Discursul oficialilor de la Moscova a consolidat atmosfera de tensiune diplomatică manifestată în ultimele zile la New York.

Pe plan militar, Zelenski a anunțat că a discutat cu Donald Trump un pachet important de achiziții: conduita negocierilor include „arme adecvate” pentru a susține rezistența ucraineană, iar oficialii de la Kiev vorbesc public despre o listă de solicitări în jurul sumei de aproximativ 90 de miliarde de dolari pentru achiziții de armament și muniții din SUA. În paralel, Ucraina a confirmat că un sistem antiaerian Patriot, operat de forțe străine conform declarațiilor ucrainene, funcționează pe teritoriul său de circa o lună — un element care, dacă e confirmat pe plan tehnic, ar marca o schimbare semnificativă în capacitățile de apărare aeriană ale Kievului. Reuters și agențiile internaționale au relatat despre solicitările pentru rachete cu rază lungă (inclusiv relatări că s-ar fi cerut Tomahawk), însă Zelenski a evitat să confirme detalii sensibile.

Reacțiile aliaților și ecoul european

Mesajul președintelui ucrainean caută, pe de o parte, să mobilizeze susținere politică și militară din partea Occidentului, iar pe de altă parte să avertizeze publicul european cu privire la riscul ca războiul să nu rămână limitat la teritoriul ucrainean. Țările europene au raportat, în ultima perioadă, mai multe incidente cu drone sau aeronave neidentificate: autoritățile daneze și norvegiene au confirmat în ultimele zile descoperiri și apariții de drone în apropierea unor baze sau aeroporturi, semnalând un climat de alertă sporit.

Ce urmează — scenarii posibile

Analiștii citați în presa internațională subliniază două riscuri majore: pe termen scurt, intensificarea atacurilor asimetrice (drone, lovituri asupra infrastructurii energetice) care pot destabiliza regiuni dincolo de granițele Ucrainei; pe termen lung, o escaladare care ar forța NATO și UE să își regândească măsurile de protecție colectivă. Moscova respinge însă în totalitate ideea unor planuri de atac asupra țărilor NATO, ceea ce transformă măcar pentru moment disputele în bătălii de legitimitate diplomatică și propagandă, pe lângă cea militară.

După mai bine de trei ani de război, frontul rămâne fluid și costurile umane și economice ale conflictului sunt uriașe. Livrările de armament cu rază lungă, dacă vor fi aprobate de Washington, pot schimba parametrii tacticii pe front, dar și riscul de extindere regională — motiv pentru care deciziile politice la nivel înalt rămân extrem de sensibile. Zelenski arată că, din perspectiva Kievului, neacționarea consolidată a Occidentului echivalează cu o invitație pentru Moscova de a căuta „noi căi” ale agresiunii.

Avertismentul ucrainean — că „Ucraina ar putea fi doar prima țintă” — a readus tema securității continentale în centrul dezbaterii publice la New York și în capitalele europene. Următoarele zile vor arăta dacă apelul la unitate și livrările promise de aliați vor fi suficiente pentru a descuraja orice tentativă de extindere a conflictului sau dacă vom asista la o nouă fază de război cu implicații regionale.