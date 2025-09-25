Aleksei Meșkov, ambasadorul Rusiei în Franța, a reacționat joi, într-un interviu la postul de radio francez RTL, precizând că dacă statele NATO ar doborî avioane rusești, așa cum a recomandat liderul de la Casa Albă, "ar fi război".

„Știți, sunt multe avioane NATO care încalcă spațiul aerian rus, (...) se întâmplă destul de des. Dar, ele nu sunt doborâte”, a declarat diplomatul rus, fără să aducă vreo probă.

Referitor la incursiunile dronelor și avioanelor străine în spațiile aeriene ale unor țări precum România, Polonia sau Estonia, în ultimele săptămâni, ambasadorul Moscovei a negat categoric.

„Rusia nu face așa ceva, nu se joacă cu nimeni. Nu este chiar specialitatea noastră”, susține Aleksei Meșkov, care a acuzat Occidentul că "a înșelat de nenumărate ori Moscova".

Trump susține dreptul țărilor NATO ca să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian

Donald Trump a declarat marţi, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite de la New York, că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian. Declaraţia a venit ca răspuns la o întrebare adresată de un reporter, după ce preşedintele american a avut o întâlnire bilaterală cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Întrebarea jurnalistului a fost directă: „Credeţi că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian?”

„Da, cred că da”, a răspuns Donald Trump.

Ulterior, întrebat dacă Statele Unite s-ar alătura unor eventuale acţiuni de acest fel, el a precizat: „Depinde de circumstanţe. Dar ştiţi, suntem foarte puternic implicaţi faţă de NATO.”