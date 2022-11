Atacatorul de 19 ani a murit împușcat în cap în timp ce încerca să fugă de la locul faptei. Polițistul înjunghiat din moschee nu a mai putut fi salvat, iar colegii săi nu au fost nimeriți de gloanțele atacatorului.

Înainte de atacul terorist, tânărul musulman a postat un material în care incita alți islamiști să lanseze atacuri singuratice împotriva dușmanilor ISIS.

Is something planned? In Grozny (Chechnya), an unknown guy opened fire and shot a policeman to death. Presumably, the attacker was killed by oncoming fire. pic.twitter.com/hJdnC8lVTa