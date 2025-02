„Polițiștii au reușit să intercepteze un vehicul suspect și să rețină un individ în urma incidentului în care o mașină a lovit civili la o intersecție situată la sud de Haifa”, se precizează într-un comunicat oficial al autorităților.

Forțele de ordine investighează circumstanțele exacte ale atacului, iar primele informații sugerează că ar putea fi vorba despre un act deliberat. Zona a fost securizată, iar serviciile de urgență au intervenit rapid pentru a acorda îngrijiri victimelor.

#BREAKING Al Jazeera sources: A ramming operation south of Haifa and a car fleeing after hitting a number of people. pic.twitter.com/mA8fz9eweF