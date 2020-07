Atentatul a avut loc in satul Siccu, la granita cu provincia Kilis, din Turcia.

Potrivit presei locale, 15 dintre raniti au fost dusi la un spital din Turcia, starea acestora fiind foarte grava.

Regiunea Azaz se afla sub controlul rebelilor sustinuti de Turcia, de la prima incursiune a Ankarei in Siria, in 2016, intr-o operatiune ce avut scop indepartarea teroristilor ISIS.