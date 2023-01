Un atac armat a avut loc la Ambasadei Azerbaidjanului din capitala Iranului, Teheran.

Ministerul de Externe din Azerbaidjan a declarat că șeful serviciului de securitate al Ambasadei Azerbaidjanului la Teheran a fost ucis și doi agenți de securitate au fost răniți, relatează publicația trtworld.com.

🚨 An armed attack on the embassy of #Azerbaijan in #Tehran earlier today.

There are unconfirmed reports that at least one person (embassy staff) has been killed. The attacker has apparently been arrested. No further details yet.#Iran pic.twitter.com/wiPt3zDzUW