Kira Iarmîş, purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi, a declarat pe X (ex-Twitter) că persoane necunoscute au ameninţat telefonic furnizorii de servicii funerare şi că, prin urmare, nimeni nu a acceptat să-i transporte trupul, pe 1 martie, relatează Reuters şi Meduza.io, citate de Agerpres.



"Este o adevărată ruşine. Şoferii de maşini funebre refuză acum să îl ia pe Aleksei de la morgă", a deplâns pe Telegram Ivan Jdanov, unul dintre apropiaţii opozantului decedat.



"La început ne-au pus piedici în găsirea unui spaţiu pentru ceremonia de rămas-bun. Acum, când ar trebui să aibă loc în biserică doar o slujbă de înmormântare, agenţii de servicii funerare ne spun că nu ne vor închiria niciun fel de maşină pentru a transporta sicriul cu trupul său. Indivizi necunoscuţi sună la toate agenţiile şi le ameninţă să nu transporte trupul lui Aleksei", afirmă asociaţii lui Navalnîi, citaţi de publicaţia independentă rusă Meduza.io (cu sediul la Riga, în Letonia).



Potrivit acesteia, echipele funerare "primesc telefoane de la persoane necunoscute care le ameninţă să nu ducă nicăieri trupul lui Aleksei".



Ivan Jdanov spune că echipa lui Navalnîi va găsi în cele din urmă o soluţie.



Navalnîi (47 de ani) a decedat subit la 16 februarie într-o colonie penitenciară dincolo de Cercul polar.



Aliaţii celui mai proeminent critic al Kremlinului - care au promis să transmită în direct pe internet slujba de înmormântare a acestuia - au acuzat autorităţile că au blocat o ceremonie de rămas-bun pe care doreau să o organizeze pentru el.



Încă de când trupul lui Aleksei Navalnîi a fost predat mamei sale sâmbăta trecută, echipa opozantului decedat a căutat un loc pentru o ceremonie de rămas bun, dar a fost "refuzată" la fiecare solicitare. Ea acuză autorităţile că fac presiuni asupra agenţiilor de servicii funerare.



Kremlinul a declarat că nu are nimic de-a face cu toate acestea.



Joi, aliaţii lui Navalnîi au făcut apel la persoanele care vor să-i onoreze memoria, dar care nu pot participa la slujba de înmormântare să meargă în schimb la anumite puncte de reper din oraşele lor, vineri seara, la ora locală 19:00.



Judecând după adunările anterioare ale susţinătorilor lui Navalnîi - pe care autorităţile ruse i-au desemnat drept extremişti susţinuţi de SUA - este probabilă o prezenţă masivă a poliţiei, iar autorităţile vor dispersa tot ceea ce vor considera că seamănă cu o demonstraţie politică în conformitate cu legile privind protestele, notează Reuters.



Soţia lui Navalnîi, Iulia, a declarat că nu este sigură dacă înmormântarea în sine va decurge paşnic sau dacă poliţia va aresta participanţii.



Cu o zi în urmă, aliaţii lui Navalnîi au transmis că slujba de înmormântare a disidentului va avea loc la Biserica Icoanei Maicii Domnului din Mariino - suburbia moscovită unde acesta a locuit - pe 1 martie, la ora locală 14:00. După aceasta, Navalnîi va fi înmormântat la cimitirul Borisovskoe, din apropiere.



În ajunul înmormântării, poliţia a început să patruleze în zona de lângă cimitir. Bariere metalice au fost pregătite la intrare. Bariere similare au fost aduse la biserica unde va avea loc slujba de înmormântare. În plus, după cum transmite canalul de Telegram SOTA, în biserică au fost postate afişe care interzic înregistrarea audio şi video, iar deasupra altarului a fost instalată o cameră de supraveghere video.



Aliaţii lui Navalnîi l-au acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că el ar fi dat ordin ca opozantul să fie ucis, pentru că liderul rus nu ar fi tolerat ideea ca Navalnîi să fie eliberat în cadrul unui potenţial schimb de prizonieri.



Ei nu au publicat dovezi care să susţină această acuzaţie, dar au promis că vor prezenta modul în care Navalnîi a fost ucis şi de către cine.



Kremlinul a negat implicarea statului în moartea disidentului şi a declarat că nu are cunoştinţă de niciun fel de negociere pentru eliberarea lui Navalnîi. Certificatul său de deces - potrivit aliaţilor - spune că a murit din cauze naturale.