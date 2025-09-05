Sorin Ban, fost director al Școlii Gimnaziale din Sântandrei, județul Bihor, a stârnit controverse după ce a solicitat gradație de merit, în ciuda faptului că anul trecut a fost sancționat pentru că a lovit cu capul de perete un elev chiar pe holul școlii, scrie eBihoreanul.

Gestul său a fost catalogat de presă locală drept „tupeu din cale-afară”, în contextul în care fapta sa a generat indignare publică și a fost intens mediatizată.

După ce a primit o sancțiune blândă — reducerea salariului cu 5% timp de o lună — pentru că și-a recunoscut vina, cererea sa de recompensare a fost respinsă de Inspectoratul Școlar, iar Ban a a decis să deschidă un proces la Tribunalul Bihor și cere anularea refuzului.