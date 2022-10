Liderii de la vârful UE au alte preocupări și par, la fel ca ai noștri, deconectați de realitate. Bucătării de la Bruxelles vor să ne bage mâncarea lor dubioasă pe gat, în loc sa găsească soluțiile care sa oprească moartea din Ucraina si marșul sărăciei. România este ținută la poarta Schengen de Olanda și Danemarca, țări în care violența și teroarea sunt la ordinea zilei.

Aflată la o aruncatură de băț de bombele lui Putin, țara noastră a rămas azi și fără ministru plin al Apărării. Decizia lui Vasile Dâncu de a preda portofoliul este surprinzătoare, mai ales ca scandalul declarațiilor legate de război parea încheiat. Flancul estic suferă cumplit în aceasta parte în care ne aflam noi și vecinii bulgari. Și nu pentru ca noi nu mai avem ministru al apărării, ci pentru ca suntem total nepregătiți în fața unei eventuale invazii. Mafia din România a pus la pământ armata și chiar NATO. Combustibilii de calitate îndoielnică ne țin la sol avioanele- și alea depășite, trupele aliate rămân fără motorină, care e furata de băieții deștepți chiar din bazele SUA, și as putea continua cu aceste exemple care nu ne fac cinste.

Moscova nu se va opri, din contră, ferocitatea atacurilor asupra Ucrainei se intensifică. Putin așteaptă iarna, mizând pe revolta europenilor în fața propriilor guverne, din cauza preturilor uriașe la energie. Iar strategia pare sa dea roade. Pentru a întari acest colț de lume și pentru a-l descuraja pe liderul rus, aliații încep sa maseze trupe serioase pe pământ romanesc. Franța a trimis deja blindate, Spania vrea sa aducă o escadrilă de avioane de lupta iar SUA a ordonat brigăzii 101 aeropurtate să execute misiuni în tara noastră. Și nu vorbim despre orice divizie. 101 a contribuit decisiv la victoria aliata din prmul război mondial. Poarta pe aripi luptele grele de la primele ore ale debarcarii în Normandia pana la cucerirea Germaniei, a participat activ la războiaiele din Vietnam, Somalia, Afganistan și Irak. Soldatii din 101 au fost în prima linie și împotriva ISIS. Oriunde a fost conflict major, SUA a desfășurat aceste trupe.

Să ne simțim în siguranță? Să ne temen? Se pregătește ceva? Doar timpul ne poate spune. Am văzut unele previziuni conform cărora în februarie, martie anul viitor vor exista coliziuni directe între NATO și Rusia. Ne-o dezvăluie chiar fostul director al CIA, care nu exclude ca SUA si partenerii săi să intervină în războiul din Ucraina, asta în cazul în care Moscova trece „linia roșie”. Totodată, el a precizat și că acest conflict nu se va transforma în al treilea război mondial. Asta pentru că Putin pierde tot mai mulți soldati, asa că extinderea confruntării nu este în interesul liderului de la Kremlin. "Cred că este posibil ca Rusia să întreprindă o acțiune în Ucraina care ar fi atât de șocantă și atât de oribilă încât Statele Unite și alte țări ar putea reacționa într-un fel sau altul, dar ca forță multinațională condusă de Statele Unite și nu ca forță NATO”, a spus acesta. Sper să nu se adeverească aceste proiecții iar ambele tabere sa poată găsi o soluție pentru o pace durabilă. Orice război are și momente de armistițiu, de încetare a focului, de tratate care sa aducă pacea. Iar azi, mai mult ca oricând, omenirea aflata la un pas de distrugere are nevoie de pace.

La unison, specialiștii ne anunță că vin luni extrem de grele. Recesiunea bate la ușă nu doar pentru România, ci pentru întreaga Europă. E drept că noi avem a doua cea mai mare creștere economică din UE, dar calculele de pe hârtie nu se văd și când facem piața. Traiul românilor devine o luptă pe viață și pe moarte. Am renunțat deja la multe, dar nu ne putem lipsi chiar de toate. Tăiem de pe listă chiar și mâncarea, asta pentru că nu ne mai ajung banii de la o lună la alta. Stingem lumina și oprim caldura ca să facem economie, dar tot plătim facturi uriașe, umflate din pix de șmecherii care fac profit de miliarde. Și, în timp ce buzunarele noastre se golesc, ale băieților deștepți dau pe dinafară. Deocamdată sunt parale pentru cheltuieli fără cap și pomeni electorale. Ba chiar și pentru majorări de salarii s-au găsit, dar nu pentru oricine, ci doar pentru aleșii locali. Norodul sărăcit de politicile greșite ale decidenților mai are de așteptat. Și, în timp ce liderii se bat în procente și tranzacționează cu cinism iluzii, poporul se descurcă așa cum poate, lăsat de unul singur, în fața crizelor care îl împovărează.

Politicienii nu se grăbesc nici acum, în cel de-al 23-lea ceas să facă lumină în haosul de pe piața din energie. Ordonanța de urgență privind plafonarea prețurilor este acum în Parlament, iar coaliția de guvernare încă nu a ajuns la un acord privind forma finală. Proiectul ar urma să fie modificat din nou, iar familiile cu trei copii, dar și românii care se încălzesc cu surse de energie electrică ar urma să beneficieze de plafonare. Din cauza modificărilor aduse acestei legi, furnizorii din țara noastră emit facturile cu întârziere. Unii consumatorii nu le-au mai primit de trei luni! Motivul? Aceștia trebuie să își schimbe modul de calcul în funcție de noile decizii. De teama facturilor uriașe pe care le-ar putea primi la iarnă, mulți români au început deja să facă economie, iar alții plătesc în avans. Iar senatorii încă dezbat dacă familiile cu cel puțin trei copii și bolnavii dependenți de aparatură medicală ar putea beneficia de un preț plafonat de 68 de bani pe kwh. Nu vă grăbiți, domnilor și doamnelor, că nu aveți de ce! De ce v-ar păsa de popor și de bunăstarea lui, când voi sunteți cocoțați la adăpostul unor funcții de la înălțimea cărora nu simțiți foamea. Grea o să vă mai fie căderea! Să nu vă mirați că lipsa voastră de soluții și empatie față de români va fi cea care va aduce sfârșitul! Politic, evident.

Românii se pregătesc oricum pentru o nouă lovitură: se anunță cele mai sărace sărbători din ultimele două decenii, din cauza valului de scumpiri. Aproape toate produsele costă mai mult cu 50% față de anul trecut, iar acum scoatem din buzunar cu 45 de lei în plus, doar pentru coșul minim, care conține alimentele de bază. Iar veștile rele nu se opresc aici: economiștii previzionează că inflația va continua să crească. Mulți români nici nu îndrăznesc să se gândească la masa festivă sau la un concediu în perioada sărbătorilor. Ați văzut joia trecută în emisiunea noastră, format unic in România - Cu drag, despre de Suceava!- ce poate face un om gospodar! Fără sa supăr pe cineva, pentru ca suntem cu toți foarte sensibili, irascibili chiar as spune, Bucovina are mare potențial de a hrăni toată țara. Produse locale sănătoase, gustoase și la prețuri decente, ca fiecare roman sa și le permită sa le pună pe masa! Ideea este ca ne-am resemnat prea ușor spunând ca nu avem, ca nu putem ca nu exista, alternativa! Ba da, exista alternativă, și una sănătoasă: să ne întoarcem la origini! Putem pentru că avem oameni gospodari, antreprenori, producători, fermieri, care odată lăsați sa între in fiecare supermarket străin pot asigura alimentația fiecărui roman. Ați auzit ce a zis Gheorghe Flutur? Că nu s-a mulțumit cu refuzul marilor companii de a primi marfa localnicilor săi pe rafturi și a închiriat spațiu comercial in fata fiecărui supermarket, unde localnicii și-au vândut mărfurile atât de bine, încât supermarketurile ca sa nu își piardă definitiv clienții i-au acceptat in interior, așa cum e fair-play in orice alta țara dezvoltată.

Dacă Flutur a reușit în Suceava voi, dragi politicieni, de ce nu reușiți același lucru la nivel național? Mai multa voința! Mai multa munca! Dedicați-vă românilor care v-au votat și vă vor vota în continuare, asta dacă faceți fapte bune și guvernați drept! Fiți demni și duri in fata intereselor străine! Înțelegeți ca nu vom reuși niciodată dacă nu ne vom uni, dacă vom găsi motive de bucurie pe necazurile altora. În fiecare din noi este dragoste, iubire! Trebuie să stimulăm lucrurile bune din noi și sa facem scut împotriva dezastrului, prin noi înșine și împreună! Fiecare sa facă ce știe mai bine și nu avem adversar! Se vor rușina și cei care astăzi ne vor sclavi pe pământurile noastre, căci ei ne cred slabi, lipsiți de inițiativa, lipsiți de cultura, lipsiți de putere. Nu este suficient sa nu mai cumpărăm de la Mega Image lanț comercial olandez, as merge mai departe și as cere o lista cu toată firmele profitabile de la noi din țara, firme ce aici lasă doar banii de salarii, sa fie clar! În rest, grosul se duce la ei acasă și, în contextul în care cred ca oamenii de business olandezi nu vor sa piardă o astfel de piața profitabila cum e cea românească vor pune presiune pe clasa lor politica, ca Rutte sa nu ne mai rupă ani din viața pentru satisfacția miliardelor de euro! Putem fi corecți? Și dacă putem, haideți sa începem cu olandezii! Ne putem hrăni singuri, dar și alte trei țări cât România!

Avem acest potențial și nu avem vreo scuză dacă dăm greș. Este inadmisibil ca fermierii noștri să fie băgați în faliment pentru interesele străinilor! Ministrul Agriculturii ce păzește? Cormoranii și porumbul care se usucă pe câmp? Unde sunt centrele de colectare ale recoltelor noastre? Investitorul Bobby Păunescu a vorbit azi, la Realitatea FM, cu mult optimism despre soluțiile pe care România le are la îndemână pentru a face viața cetățenilor mai ușoară chiar în plină criză energetică. Acesta spune că resursele naturale și mai ales resursele umane ale țării sunt valorile care pot aduce câștiguri importante. Și sunt total de acord cu el. V-am prezentat și noi nenumărate variante prin care ne putem recăpăta suveranitatea energetică. Trebuie să îi promovăm și să îi încurajăm pe inventatorii autohtoni, oameni care pot contribui decisiv la bunăstarea acestei națiuni. Dar nu vrem ori nu putem! Apropo de acest subiect: suntem obligați să ne susținem valorile și oamenii care ne fac mândri că suntem români.

Am văzut în aceste zile o mulțime de persoane care se bucură de necazul Simonei Halep. În loc să facem scut în fața ei și să sperăm că adevărul va triumfa, noi o aruncăm în groapa cu lei. Ne debarasăm de ea ca și cum nu am fi țipat de bucurie la victoriile ei, ori nu ne-au afectat înfrângerile suferite sub tricolor. Îi urez să țină fruntea sus și să depășească elegant acest moment de mare cumpănă!

Renunțați la ură și egoism, dragi români! Nu mai este ceasul să stăm încruntați, ci să privim cu dragoste și bunătate unii către ceilalți. Ne așteaptă vremuri grele și doar uniți le putem înfrunta! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir

Așteptăm mesajele și poveștile dumneavoastră la adresa de email legileputerii@realitatea.net.