Să ne bucurăm când in maternități se naște un prunc, nu contează culoarea, nu contează etnia, ci doar viața! Binecuvântarea sa ne bucurăm ca avem motive, să luptam pentru ei, pruncii de câteva zile! Prea multă otravă a intrat în societatea noastră, ne-a divizat in mii de grupulețe. Nu trebuie sa ne asemănăm, nu trebuie sa avem aceleași idei și concepții de viața! Suntem toți diferiți și este în regula sa gândim, sa ne manifestam diferit, sa venim cu argumente și soluții diferite! Important este sa înțelegem ca noi suntem o familie. Atipică, e drept: mai mulți romani în afara țării și mai putini între granițele ei. Ar spune mulți dar suntem încă același popor, avem aceeași identitate, aceleași rădăcini. Nu trebuie sa scoatem armele împotriva fraților și a surorilor! Sa fim înțelepți căci timpurile nu ne vor ierta dacă rătăcim.

Eu, la 35 de ani, mă consider o familistă convinsă si o patriotă născută! Cum să accept să-mi dea sfaturi un securist, un curent fie el și influent internațional in privința familiei mele, legate de casa mea, copiii mei, țara mea, romanii mei! Când acel securist, acel curent nu reprezintă ceva concret, o familie sănătoasă, o societate sănătoasă ci doar o rătăcire, cum sa ascult? Sa mai și execut? Exclus! Mai ales dacă acel cineva fie persoană, curent, doctrina sau cum vreți sa o numiți, nu are familie, nu are respect pentru familia mare din care se trage ca popor, nu prețuiește viața, adevărul credința și iubirea!

Nu vreau să vă sperii, dar vă îndemn să fim pregătiți. Definiția răului e posibil să vă surprindă pe mulți. Nu rătăciți! Timpul nu are răbdare, tinerețea e vremelnică și sănătatea pierdută greu poate fi redobândită! Sa mergem mai des la biserica, unde considerați fiecare, sa aducem mulțumiri și rugăminți, sa rămânem un popor tare! Sa ne apărăm credința, familia, înaintașii, țara și viitorul ei. Credeți-mă că avem un viitor luminos dacă păstram cu sfințenie ceea ce avem. Nu există un șablon care sa se potrivească fiecăruia dintre noi și e bine sa nu fim la fel!

Exista însă antidot la fiecare rău care ne încearcă, ne macină, ne cuprinde: Sfânta Biserică! Sfânta noastră biserică ortodoxă ne va fi mereu sprijin, alinare și putere! Așadar, să luptăm cum nu am mai făcut-o pentru identitatea noastră românească! Vulnerabilitățile mele sunt și ale dumneavoastră! Cum mă doare pe mine vă doare și pe dumneavoastră! Poate că eu exprim mai mult și țip mai tare, dar durerea e la fel de mare. Vom birui, să aveți încredere că vom birui!

Suntem un popor puternic, și, uniți, nu avem adversar. Cei care ne-au etichetat ca sclavi, oameni primitivi, oameni de mâna a doua, a treia, vor avea surprize mari, veți vedea! Cei din urmă vor fi cei dintâi. Adevărul va face lumină ce nu poate fi biruită, încât și cei mai răi se vor îmblânzi! Să mulțumim Preafericitului Daniel că încă ne are pe toți în grijă. Să mulțumim fiecărei fețe bisericești că încă se roagă pentru buna noastră soartă!

Vă iubesc și vă sunt recunoscătoare că ne urmăriți în număr atât de mare și contez pe conștiința voastră și pe puterea de a ne regenera ca popor, ca credință, ca valoare! Într-un context internațional, ca să fim puternici, să avem un cuvânt de spus, trebuie sa fim autentici, demni și curajoși! Dumnezeu iubește România și fiecare suflet de pe pământ! În fața Domnului nostru Iisus Hristos toți suntem egali, nu contează rasa, nu contează cultura, nu contează nivelul social! Avem urechi? Atunci să auzim! Avem ochi? Atunci să îi deschidem ca să vedem!

„Coloniștii romani, cărora le-au predicat Sfinții Apostoli Petru și Pavel la Roma, și cei din Grecia, când au venit aici cu legiunile lor, au adus Credința Ortodoxă. Eram daci pe atunci; strămoșii noștri sunt dacii și romanii, de la care am rămas noi, românii. De atunci, de când am primit și dreapta credință în Dumnezeu, poporul nostru a avut viață. Până atunci a fost mort; numai cu trupul era viu, iar cu sufletul era mort. Viața poporului român este dreapta credință în Iisus Hristos. Băgați de seamă! Ca popor creștin de două mii de ani, de când suntem noi, am avut toată administrația noastră și toată tradiția noastră sfântă. Să ținem cu tărie la Credința Ortodoxă",asta ne învăța și arhimandritul Ilie Cleopa.

Astăzi suntem parcă un popor de orfani. Asta pentru că liderii noștri l-au pierdut pe Dumnezeu..., iar de aici au pierdut și dragostea față de patrie. Suntem bombardați din toate părțile cu atacuri împotriva credinței ortodoxe, însăși piatra de temelie a românismului. Ne-am pierdut mândria față de rădăcini, de istorie noastră, de frumusețea acestui sfânt pământ. Din cauza sărăciei și a umilințelor, milioane dintre ai noștri și-au croit un destin peste granițe. România din afară este tot mai numeroasă. Acasă, aici rămân în urmă bunici, părinți și copii care așteaptă sărbătorile să-i vadă pe cei dragi, plecați în exilul sărăciei. Am ajuns să cerșim un trai mai bun chiar la porțile celor care ne jefuiesc fără milă resursele. Cei care conduc aceasta țară trebuie sa priceapă ca cel mai de preț bun al orcărei națiuni îl reprezintă chiar oamenii. Corupția ucide, la fel ca și incompetenta, indolența și lipsa de acțiune. Cad poduri, se surpă șosele, ard spitale. Asta e nota de plată, pe care o decontăm cu prețul vieții pentru proasta administrare a țării. Și, după fiecare tragedie, nu doar că nu plătește nimeni, nu se face nimic pentru a remedia problemele grave cu care ne confruntăm.

Privesc cu inima grea către tragedia cumplită de la Complexul Energetic Oltenia și ma revoltă profund modul în care șefii companiei încearcă să se spele pe mâini de sângele morților. Cei care ne conduc nu pun mare preț pe viețile noastre și numesc în funcții mediocri loiali grupurilor de interese. La toate nivelurile avem exemple de manageri al căror scop este să sifoneze banii românilor, doar ca să-i redirecționeze în conturile mafioților care trag sfori. Ciocoii noi ne conduc ca și cum ar fi moșieri pe bucata lor de pământ, obținută nu pe merit, ci pentru ca sunt buni executanți. Vedem că se iau și primele măsuri după nenorocirea în care trei oameni și-au pierdut viața, iar alți zece au fost răniți. Premierul Nicolae Ciucă a dat termen o săptămână pentru găsirea și pedepsirea celor vinovați. Îl aplaud pentru că a intervenit ferm, dar mi-aș dori să văd că învățam ceva din astfel de episoade. Totuși, la numai câteva ore de la accidentul de ieri, alți 35 de mineri s-au înghesuit într-o mașină de doar opt locuri. Imaginile sunt pur și simplu incredibile și șocante. Oamenii trebuiau să ajungă la mină pentru tura de noapte, dar mașina îi lasă la un kilometru distanță și sunt nevoiți să meargă prin nămol, apă și ploaie. Deși sunt conștienți că își pun viața în pericol, minerii aleg această cale de transport pentru că au familii de întreținut. Și să nu vă închipuiți că aduc acasă sume uriașe. În 2021, în minerit, salariile erau încadrate între 1.400 și aproximativ 4.000 de lei. Asta în timp ce șefii au salarii de mii, ori zeci de mii d euro, dar și prime pe măsură.

Știu că voi fi lapidată de activiștii de mediu și de ecologiștii care dorm cu portretul Gretei Thunberg la căpătâi, dar în contextul actual este nevoie să revenim la sursele vechi de energie. Sunt de acord cu faptul că planeta trece prin schimbări majore, încălzirea globală este o realitate. Chiar și așa, războiul lui Putin ne obligă să păstrăm minele pentru a supraviețui. Iar Complexul Energetic Oltenia are capacitatea de a produce suficient cărbune pentru a ne scoate din criză. Germania își redeschide cariere, la fel ca și alte state.

Doar noi, umili și corecți din punct de vedere politic, aplicăm orice măsuri ni se impun de la Bruxelles, fără să punem mai presus de orice interesul național. De ce l-am pune, când altele sunt luptele reale ale celor care ne conduc? Nici nu a început bine noul an că șefii coaliției se luptă, din nou, pentru putere. Rotativa din mai îi preocupă pe unii dintre ei, în timp ce mulți dintre români adorm flămânzi și cu teama că nu vor mai putea plăti facturile nesimțite. Paul Stănescu, secretarul general al PSD spune că rotația trebuie să asigure în continuare o administrare eficientă. Și îl citez: "Nu avem nevoie de episoade de haos politic, cum au existat până la intrarea PSD la guvernare. Din orice schimb de ministere trebuie să rezulte o formulă care să asigure în continuare buna guvernare. Dacă vom considera că este bine ca PSD și PNL să păstreze anumite ministere, atunci vom decide consensual, ca parteneri în coaliție. Nimeni nu trebuie să refuze eficiența guvernamentală pentru interese personale sau politice. Singurul punct din protocol care nu poate fi negociat este alternanța funcției de premier, de la Nicolae Ciucă la președintele PSD, Marcel Ciolacu, care va avea loc în luna mai", am încheiat citatul. Perfect de acord, domnule Stănescu, doar cu o parte din afirmația făcută. Dar nu uitați faptul că haosul politic a continuat și după intrarea dumneavoastră la guvernare. Încă apărați cu orice preț UDMR, partid ai cărui lideri urmează agenda dictată de la Budapesta. Iar acum țineți cu dinții de unele ministere prin care se rulează zeci si sute de miliarde. Și aș vrea să vă întreb public: către cine se adresează mesajul dumneavoastră? Mă îndoiesc că ați dat acest comunicat de dragul românilor.

Totuși, țin să vă amintesc că, înainte de funcția de premier, nu este negociată nici soarta românilor de care vă bateți joc, stimați politicieni. Iar dacă nu sunteți capabili să respectați o înțelegere semnată și parafată chiar de voi, atunci cum să vă mai credem că vă pasă de noi? Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem România suverană!