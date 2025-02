Realitatea PLUS a fost lider absolut de audiență în luna ianuarie, în intervalul de prime-time 21-24, tronson în care este difuzată emisiunea Culisele Statului Paralel moderată de Anca Alexandrescu.

Postul nostru de televiziune a înregistrat, in medie, pe targetul ALL Național, 2.2 puncte de rating și 6,6% share. Cu mult peste emisiunile moderate la aceleasi ore de către Victor Ciutacu, Mihai Gâdea și Cosmin Prelipceanu. România TV a înregistrat în luna ianuarie la nivel național și urban 1,9 puncte de audiență și 5,7% share, iar Antena3 CNN a fost pe locul trei cu 1,3 puncte de audiență și 3,9% share.

În rândul românilor cu drept de vot, în același interval orar 21-24, postul nostru de televiziune a înregistrat o creștere istorică de când se măsoară audiențele. Realitatea Plus a avut, in medie, 2,5 puncte de rating și 7% share pe targetul 18PLUS, față de România TV care a avut cu 0.5 mai puține puncte de rating și 5,7% share. Antena3 CNN a înregistrat în prime-time la nivelul lunii ianuarie, in medie, 1,5 puncte de rating și 4,2% share.

Culisele Statului Paralel a fost pe primul loc și la categoria de vârstă 25-55 de ani la nivel urban. Emisiunea moderată de Anca Alexandrescu a avut o medie pe targetul comercial de 1,4 puncte și 4,8% share în intervalul orar 21-24. Victor Ciutacu si România TV au fost la distanta cu doar 0.9 puncte de rating și 3,2% share, iar Mihai Gadea si Antena3 CNN au obtinut doar 0,6 puncte de rating și 1,7% share.

Aceste cifre ne obligă să fim în continuare responsabili față de informațiile pe care vi le transmitem zi de zi și vă promitem că nu vom permite niciodată ca televiziunea poporului sa fie cenzurată din datoria pe care o are față de români.