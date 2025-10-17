Manualul de manipulare al maselor

Manipularea maselor este o ocupație care a intrat în nomenclatorul secret de meserii bine plătite, calitățile necesare practicării cu succes nu se învață la cursuri și seminarii, nici măcar citind manualul al cărui tiraj tipărit este inimaginabil. Și totuși nu-l găsiți așa usor. Cartea cu pricina este atât de secretă încât deținătorii o țin alături de cele mai prețioase bunuri. Privilegiații care au studiat scrierea cu pricina au înțeles că secretele rămân secrete, un fel de omertă acceptată fără rezerve.



Hai să vă spun. Manipularea netoților este artă. Se învelește, precum marmota ciocolata, delicat o informație într-un soi de poleială. Ochiul, ca organ, este cel mai ușor de păcălit, vezi magicienii care își construiesc show-ul exact pe fraierirea simțului vizual. Odată poleiala aranjată, în spatele ei vine ingredientul fără de care manipularea nu poate exista. Incitarea. Aici intră în scenă, aplauze, vă rog, nevoia fiecăruia de ai fi excitate sinapsele. E un fel de preludiu sexual al neuronului vinovat de mica plăcere secretă. Rețeta e valabilă și aplicată de mii de ani. Unii au fost arși pe rug din cauza asta. Atenție, repet, rețeta este aceiași, timpurile se schimbă. Așadar, se ia o cantitate bine măsurată de adevăr, cam 20 la sută, se asează în contextul vizat, să zicem că acesta ar fi o ameninațare directă, se implantează fenta, adică ținta, apoi se sugerează, fin, extrem de fin, salvarea sau salvatorii dupa caz. Se ia preparatul , musai trebuie servit ca și cum l-ai fi cerut cu bale la gură, apoi treaba e gata. Bifat, alții care au mers la fentă. Vreți mai clar? Bine, sunt generos. Studiu de caz. Bau Bau! Ceva rău, amenințare directă, ceva pe care fiecare și-l imaginează diferit și totusi la fel.Deci, amenințare directă si salvator. Uraa, am fost salvați de ceva care de fapt nu exista. Dar ne-a băgat manipulatorul în cap. Vreți și mai clar? Dacă votati cu X, vine Y și vă fură portofelul. Însă Z este soluția, ăla-i singurul care vă salvează. Faza tare că voi nu aveți portofel. Paniemaieși?

Uite, alt exemplu. Pentru cei care ați ajuns până aici. Vanitatea, pe mine nu mă poate manipula nimeni! Incitarea, există totuși manualul? Salvarea, ia sa citesc ce zice nebunul asta. Revelația, bate câmpii. Concluzia ta, dă-l în puii mei, m-a făcut să pierd timpul.

Rezultatul? Hmm, m-am sădit în mintea ta.

Manualul se rescrie în fiecare zi! Poftă bună!