Mădălina Dobrovolschi: Cu moțiunea la psihiatru

Iată ce scrie fostul șef de la Finanțe - „Domnii Ciolacu si Stanescu au facut fals si uz de fals, iar eu voi face plangere penala. Nu accept ca acest partid sa fie terfelit de niste infractori. Au insusit o calitate doar pentru a obtine bani. Modificarile aduse la Statut sunt realizate de o conducere nelegala. Statutul e incalcat in mod clar. Fiecare parte se adreseaza instantei, dar ei pun in pericol validarea listelor din 18 august pentru locale, pun in pericol existenta intregului partid. Parchetul poate cere radierea partidului. Eu sunt presedintele interimar al partidului pe legea actuala si pe Statut, sunt presedintele CEX-ului.”

Pam – pam! Deci partidul stat a ajuns partidul cu două conduceri? Una mai puțin legitimă decât cealaltă. Dar așa “infractori” și “nelegitimi” cum ei înșiși se descriu public, tot au ambiții mari să ajungă la guvernare. Pauza de câteva luni le-a dăunat grav, îi ia cu amețeala pur și simplu doar la gândul că sunt în opoziție! Așa că depun mult trâmbițata moțiune de cenzură … în vacanță parlamentară, cum altfel? Și în plină criză sanitară și economică!

Citește continuarea pe realitateadebucuresti.net.