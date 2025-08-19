Potrivit Financial Times, Ucraina a transmis SUA un document confidențial în care respinge categoric orice concesii teritoriale către Rusia și insistă ca o încetare a focului să fie primul pas spre un acord de pace complet. Kievul cere, de asemenea, despăgubiri integrale pentru pagubele provocate de agresiunea rusă, care ar putea fi plătite din cele 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate.

În același timp, au ieșit la iveală detalii despre un acord prin care Ucraina promite să cumpere arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, cu finanțare din partea Europei, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de Washington. Totodată, Kievul și SUA vor semna un contract separat de 50 de miliarde pentru producția de drone în Ucraina. Printre prioritățile Kievului se află achiziția a cel puțin 10 sisteme Patriot și alte echipamente militare esențiale.

După întâlnire, Trump a confirmat că a discutat la telefon cu Vladimir Putin și a anunțat pregătirea unei posibile întâlniri trilaterale cu Zelenski și liderul rus. Moscova, însă, a respins ideea desfășurării de trupe NATO în Ucraina, considerând-o o soluție nerealistă, și a criticat declarațiile Marii Britanii pe această temă drept provocatoare.

În culise, Trump le-a spus liderilor europeni că „Putin vrea să facă o înțelegere”, dar, după cum au remarcat mai mulți oficiali, aceasta ar fi doar în termenii impuși de Rusia.