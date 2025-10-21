Lucrările la Catedrala de lângă Palatul Parlamentului au început în 2010 și au costat, până acum, 270 de milioane de euro. Cea mai mare parte din sumă, aproape 200 de milioane de euro, a venit de la bugetul de stat, asigurată de guvernele ultimilor 15 ani. 10% din sumă a venit din donațiile credincioșilor. Și, evident că, într-o țară în care investițiile în infrastructură lipsesc cu desăvârșire, costurile pentru Catedrala Neamului au generat controverse uriașe.

Întrebarea pe care o pun contestatarii este: de ce aceste fonduri nu au fost utilizate pentru construcția de spitale, școli și autostrăzi? O întrebare corectă, nu?!

Pe de altă parte, cealaltă tabără, a susținătorilor proiectului, spune că Biserica a demonstrat că și în România se poate construi un asemenea proiect grandios și întreabă, la rândul lor, ce i-a oprit pe politicieni să construiască școli, spitale și șosele? O întrebare la fel de corectă!

Tot susținătorii vin și spun că majoritatea populației României este creștină, iar cei mai mulți dintre cetățeni sunt ortodocși. Prin urmare, merităm și noi o catedrală în București, ca simbol al bogăției și unității noastre spirituale, un reper al identității ortodoxe. Cum au și alții!

Apropo de bogăție, contestatarii spun că este prea poleită cu aur, că nu este decât un exemplu de fudulie națională mult prea costisitoare pentru cât ne permitem noi, ca popor.

Polemici sunt multe, argumentele fiecărei tabere pot sta sau nu în picioare, se poate dezbate intens pe tema asta! Însă, ce nu pot eu înțelege este decizia Patriarhiei Române de a nu lăsa presa să intre în Catedrala la evenimentul de sfințire. Jurnaliștii vor fi amplasați într-un perimetru special, în afara clădirii, iar accesul în interior va fi interzis pentru toți reporterii și cameramanii care nu aparțin trustului media al Bisericii Ortodoxe Române, pe toată durata evenimentului și după încheierea acestuia, se arată, sec, într-un comunicat al Biroului de Presă.

Celelalte instituții media care vor imagini video din interiorul catedralei vor putea prelua semnalul live de la Trinitas TV. Nici televiziunea publică, TVR, nu va avea acces la eveniment.

Dar de ce ne mai miră? Trăim vremuri în care nici președintele, nici premierul, nici alți reprezentanți ai unor instituții-cheie nu mai stau de vorbă cu jurnaliștii, nu mai răspund întrebărilor venite din partea presei. Atât cât a mai rămas din presă.

Deci, domnilor de la Patriarhia Română, de ce jurnaliștii vor sta într-un țarc, în afara clădirii? De ce închidem ușile presei la Catedrala Națională? Unde este transparența? Unde este dreptul publicului de a avea acces la momentul istoric al sfințirii? Mai ales că, nu uitați!, evenimentul se desfășoară într-o clădire construită în proporție de 90% din fonduri publice, adică din banii tuturor românilor.

Alo, Patriarhia! Primiți și cu presa?