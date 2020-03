Costi Rogozanu: Macron, Merkel, Iohannis, Covid-19

Pe 11 martie, Angela Merkel anunţă că nu e de joacă, că activează programe de protecţie a angajaţilor, a afacerilor mici. Plus investiţii pentru menţinerea mersului economiei. Cam astea ar fi soluţiile pentru rezolvarea contradicţiei de tip “staţi acasă, dar să nu moară economia”. Nu-i ceva revoluţionar, dar măcar se trezesc nişte forte uitate: întărirea sistemului public de sănătate, de exemplu. Merkel a făcut un anunţ clar, considerat de unii panicos: dacă nu tragem de timp, dacă nu luăm măsuri de izolare etc. putem avea o rată a infectării enormă, 60-70% din populaţie, a spus Merkel. Organizaţia Mondială a sănătăţii anunţase deja că am trecut la etapa de pandemie.

Iohannis iese miercuri şi ne anunţă că România e încă bine, ba chiar că unii români infectaţi se vindecă. Măsurile cică sunt foarte bune. Or fi, evaluăm peste o săptămână, deocamdată e prea devreme.

Bursele prin lume încep să cadă. În SUA, FED intervine puternic în piaţă, Banca Centrală Europeană intervine mai mult cu sfaturi deocamdată, se aşteaptă coordonare mai bună a guvernelor.

La noi, începe joaca cu Cîţu, ia premierul nu e premierul, apar postacii şi “analiticii” plătiţi de diverse tabere să ne înveţe despre ce jocuri complexe politice se fac. Nu se face nimic. Unica idee pe care poporul cred că a reţinut-o e că trăim în lumi diferite. Şi că la prima tuse s-ar putea să ne trezim fără un ajutor minimal, desi în Constituţie scrie că suntem “stat social”.

Apare ieri, 12 martie, Macron cu un discurs bun de mobilizare a Franţei şi de impulsionare a măsurilor europene. Interesantă e mai ales anunţarea unor măsuri radicale de întărire a sistemului PUBLIC de sănătate. Coronavirus înseamnă luptă pentru sănătatea ca un drept, nu sănătatea ca un business. Am văzut chiar zilele astea că privaţii-eroi care voiau să ia bani publici prin Costache, Orban et comp. îşi închid porţile pe la clinici să nu aibă de a face cu boli neprofitabile. Sper că mai multor români le-a venit mintea la cap şi vor presa pentru servicii publice mai bune pentru TOŢI. ‘Geaba au unii bani şi acces la clinici de fiţe dacă vor fi înconjuraţi de un popor sărac infectat şi netratat: din păcate, lecţia asta se învaţă abia cu un virus ucigaş la uşă.

În fine, o situaţie interesantă. Am înţeles de la Victor Costache că au oprit la graniţă foarte multe tiruri care făceau export paralel cu produse vitale în timpul crizei de gripă. Luau materiale de pe piaţa românească pentru a le vinde pe bani mai mulţi în Vest. După ce le-am făcut românilor morală că fug din Italia (iar asta nu arăta decât statutul lor precar, în ciuda fantasmelor unora de pe aici legate de o diaspora care trăieşte în puf), văd că nu le facem morală patrioţilor care fac bani cu lopata affectând posibilitatea noastră de a ne apăra. Ăştia nu sunt de linşat la televizor? Ăştia nu sunt de dat cu poză nume şi prenume să vadă şi ţara ce şmecheri a născut?

Să mai spunem că măsura opririi exportului paralel trebuia luată încă de la primele zvonuri de globalizare a crizei. De atunci până ieri când s-au trezit Orban şi Costache şmecherii şmecheri şi-au făcut plinul, au mai fost prinşi doar şmecherii mai puţin şmecheri.