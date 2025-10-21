A spus că decizia e doar pe procedură, nu pe fond. Adică un fel de: „n-am pierdut, doar am fost descalificat din motive tehnice”.

România e singura țară unde poți pierde clar un meci și tot tu declari la final că e egal.

Și mai e ceva: când promiți că pleci dacă nu reușești, dar rămâi, nu mai e politică... e stand-up.

Iar gluma e pe banii noștri.

Până una-alta, legea e respinsă, pensiile speciale rămân, iar singurul lucru care s-a tăiat cu adevărat… e entuziasmul alegătorilor.

Restul, vorba lui Bolojan: „Reluăm demersurile.” Da, sigur. Reluați-le. Dar poate începeți cu onestitatea.