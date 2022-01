Niciuna din definitiile din DEX pentru "xenofobie" nu are niciun punct comun cu afirmatiile mele.

https://dexonline.ro/definitie/xenofobie

Consider ca aceasta interpretare este un fortata si tendentioasa, care urmareste discreditarea si mea si sanctionarea postului la care lucrez. In plus, dupa cum bine stiti, in Romania exista o simpatie pentru acest grup etnic si pentru tot ceea ce este legat de Germania.

Pot spune ca este ceva aspirational nu numai sa culegi sparanghel in Germania, ci si sa fii acceptat ca medic sau orice fel de specialist in Germania. Acest lucru confera o bonitate celor care isi pot trece in CV asa ceva.

Germania este o mare putere economica, mondiala si politica si apartenenta la poporul german nu poate decat sa onoreze pe oricine se poate lauda cu ea, cum este si cazul dlui presedinte Iohannis. Ba mai mult, putem spune ca acest lucru a constituit si un avantaj electoral pe care domnia sa l-a avut la alegeri.

Referitor la afirmația mea "Iohannis este un android": este un lucru evident ca presedintele nostru, in cazul in care are sentimente, si le controleaza foarte bine in timpul aparitiilor publice, dar chiar si in actiuni si in mesajele scrise. Cum empatie, conform DEX, inseamna... "EMPATÍE s.f. (Fil.) Formă de cunoaștere a altuia, în special a eului social sau a ceva, apropiată de intuiție; interpretare a eului altora după propriul nostru eu. ♦️ Transpunerea noastră simpatetică în obiectele exterioare" este evident ca prezenta domnului presedinte nu a aratat niciodata ca este patruns de "eul social". Si lucrul acesta nu il spun eu, pentru ca nu am expertiza necesara, ci specialistii in psihologie si comunicare publica. Afirmatii preluate de presa in sensul acesta au mai fost facute de nenumarate ori. De exemplu: "Ludovic Orban, despre vizita cuplului Iohannis la piramide: Noaptea minţii! Lipsă totală de empatie, o lipsă totală de înţelegere a exigenţelor funcţiei de preşedinte"