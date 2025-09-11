Ana Maria Păcuraru: Moartea lui Charlie Kirk arată cât de periculoasă devine politica atunci când ura ia locul dialogului

Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru trage un semnal de alarmă, la moartea activistului Charlie Kirk. Tânărul a fost asasinat miercuri, în Utah. 

"Charlie Kirk nu a fost doar un activist. A fost vocea unei generații. Un tânăr care a inspirat milioane de americani și a avut curajul să spună adevărul.

Pe 10 septembrie 2025, Charlie a fost ucis în Utah. Împușcat de la distanță. Un asasinat politic care a zguduit întreaga Americă.

Moartea lui arată cât de periculoasă devine politica atunci când ura ia locul dialogului. Dar și cât de puternic poate rămâne mesajul unui om care a trăit pentru valori", scrie Ana Maria Păcuraru, într-o postare pe Facebook. 

Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împușcat, miercuri, în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah.