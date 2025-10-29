Oare politicienii au ascultat vreodată poveștile lor ? Ale celor care, repet, au pus umărul la construirea acestei țări? Oare se gândesc vreodată cum dorm acești bătrâni ? Cât de inuman să fii să iei tot de la cei săraci ? Și pe bună dreptate se întreabă și oamenii de rând: de ce de la noi se taie și alții stau bine merci pe locuri călduțe și cu salarii de zeci de mii de lei.

Domnilor politicieni, oare vă gândiți la ce simt românii ? Oare vă gândiți ce vor face la iarnă ? Facturile au crescut, mâncarea s-a scumpit, ați pus taxe peste taxe. Mai aveți să ne puneți și taxa pe aer. Poate așa veți reuși să strângeți mai mulți bani la buget. Pentru ca deși ați tăiat de la oamenii de rând tot nu ați reușit să colectați.

Ați dat și în mame. Asta deși natalitatea în România e în continuă scădere. Ce faceți pentru a îi încuraja pe tineri să facă copii ? NIMIC.

V- ați gândit ca mamele stau prea mult în concediu de crește copil, ca în alte țări nu se întâmplă așa. Corect.

În alte țări există programe, programe pentru a sprijini familia, au suficiente creșe cu personal specializat. Dacă tot vorbiți dl Bolojan despre faptul ca mamele stau prea mult acasă, de ce nu aplicați și dvs și programele altor țări ? Se poate ? Nu

Probabil ca s-a gândit dl Bolojan ca mamele chiar sunt în concediu. Vă spun eu dl premier ca acest “concediu” constă în munca 24/7, fără pauză de masă și fără weekend liber.

Știți cat de mult contează pentru un bebeluș conexiunea cu mama lui ? Cat contează pentru sănătatea lui ? Nu, nici asta nu știți. Vreți doar să rupeți legăturile dintre mame și copii, vreți ca viitoarea generație să fie un eșec. De ce ? Va ajuta cu ceva ? De ce vreți să transformați viitorul acestei țări într-o generație bolnavă ?

De ce le luați studenților drepturile? De ce vreți să îi faceți pe tineri să plece din țară ?

De ce îi condamnați la moarte ? Știu, e un termen dur. Dar haideți să ne uităm și la cazul Ștefaniei Szabo.

Un medic dedicat de doar 37 de ani care făcea și 7 gărzi pe lună. Făcea asta ca să își ajute colegii și să ia un ban în plus. Aici vă întrebați cel mai probabil unde e vina statului. Da, tot vina statului este pentru că nu a știut să își țină medicii în țară. Pentru că sistemul sanitar este la pământ, pentru că medicii muncesc pe un salariu de nimic.

Și nu este singurul caz. Zilele trecute la fel s-a întâmplat și în învățământ. Un director de școală în vârstă de 35 de ani a murit.

Tinerilor li se cere să știe multe, să facă multe dar când vine vorba de bani, aceștia sunt puțini. Iar mulți dintre ei, de nevoie, din pasiune, acceptă. Unii au chiar și două job-uri.

Și uite așa ajung la epuizare.

Ca tot stau la căldurică și lucrează câte 3 zile pe săptămână, eu aș propune domnilor parlamentari să dea o lege și pentru bornout. Însă din păcate, epuizarea în zilele noastre este considerată doar un moft.

Stau și mă întreb oare ce ar trebui să se mai întâmple pentru ca cei pe care noi am pus ștampila să se trezească ? Să fie empatici cu cetățenii ? Să le asculte problemele, să trăiască măcar o zi în satele în care copiii doar visează la o bucată de pizza.

Să vadă REALITATEA anului 2025, o realitate cruntă cu care se confruntă România, România mea țară frumoasă și bogată, sărăcită însă de oameni fără suflet. O ROMÂNIE vândută la bucată de interesele lor.