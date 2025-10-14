Controverse sunt și în ceea ce privește facilitatea de 300 de lei scutiți de taxe.

Cei care au un brut chiar și cu câțiva lei mai mare decât cel stabilit prin lege pierd.

Pe de altă parte, ultimele date arată că inflația a anulat toate majorările de anul trecut.

Salariul MINIM poate crește la 4.300 de lei brut

„Cred că ar trebui să crească și sincer cred că ar trebui să fie un salariu minim la nivel de UE. Adică să avem cu toții măcar o mie de euro. Cred că ăsta ar trebui să fie nivelul salariului minim.”, spun oamenii.

Realitatea din cifre este însă departe de dorințele românilor! Sunt pe masă trei variante pentru majorarea salariului minim anul viitor. Sindicatele sunt de părere că venitul ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei brut. Patronatele au cerut înghețarea, iar decizia trebuie luată până pe 20 octombrie.

„Pe baza acestor indicatori s-a calculat conform formulei de calcul, valoarea salariului minim pe 2026 și a rezultat aceste cifre - 4.325 de lei.

Legea zice că această valoare este între 47% și 52% din câștigul salarial mediu brut.”, a transmis Dumitru Costin, liderul BNS.

„O persoană, să zicem, până în 30 de ani care trebuie să plătească chirie, utilități, să și trăiască, să și mănânce, să poată să se și deplaseze dintr-un loc în altul...”, spun românii.

Guvernul trebuie să stabilească și dacă va menține facilitatea de 300 de lei scutiți de taxe.

Ne uităm la două variante de venit brut, ambele cu facilitatea fiscală de 300 de lei. În cazul venitului minim de 4.325 de lei venitul net la final de luna va fi de 2.741 de lei.

Dacă ne uităm la varianta de 4.330 de lei, la final de lună, după ce se rețin toate taxele din salariu, atunci netul va fi de 2.615 lei.

Potrivit INS, nivelul salariului mediu brut pe economie a scăzut cu 200 de lei.