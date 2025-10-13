Lovitură de teatru din partea lui Titus Corlățean! După ce a anunțat că nu mai candidează la funcția de președinte al PSD, la viitorul congres, fostul ministru de Externe și-a anunțat și plecarea din partid. Sursele Realitatea Plus susțin că, în urma unei discuții pe grupul intern de comunicare al liderilor din teritoriu, Corlățean și-ar fi dat seama că nu are cum să câștige. O altă speculație este că fostul șef de la Externe ar urma, de fapt, planul lui Victor Ponta de a înființa un nou partid. În cursul zilei de luni a apărut informația că ar fi posibil ca Titus Corlățean să revină și asupra decizie de a plecat din partid.