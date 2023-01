Traseul tenebros al Mariei Dinu la CNAB

Cunoscuta ca “sexy consiliera”, conform presei (https://www.ebihoreanul.ro/stiri/pdl-a-propus-o-sexy-consiliera-pentru-primaria-capitalei-foto--101401.html ), dupa numai cateva luni, in anul 2020, Maria Dinu s-a detasat din cadrul CNAB la TAROM pe postul de consiliera a lui Mihaita Ursu, director general TAROM si, cel mai important, finul lui Lucian Bode, care a fost numit in functie la inceputul anului 2020, tot odata cu venirea lui Bode.

Maria Dinu nu a plecat de la CNAB din functia de director pe functia de consilier ca promovare, ci din cauza unui scandal lasat cu dosar la DNA. Mai exact, CNAB avea un contract de reparatii cladiri cu firma StarPro, apropiata de Marian Vanghelie, contractul existand in continuare.

Maria Dinu avea in subordine Serviciul Administrativ, serviciu care administrachiar contractul cu firma StarPro. Aceasta, impreuna cu fostul director de la Baneasa, Bogdan Mitrut, care a si decedat intre timp din cauza scandalului (a facut infarct cand a fost declarat suspect de DNA), au incercat sa falsifice fisele de activitate zilnica ale firmei StarPro din lunile precedente, intelesi fiind cu firma StarPro, marind astfel artificial valoarea facturilor.

Mai exact, Maria Dinu, din calitatea de director Investitii si Administrativ, dorea refacerea facturilor cu pana la de 5 ori suma din realul prestat de firma. In urma acestor fapte, DNA a supus monitorizarii persoane care erau implicate in perioada 1 februarie 2020 - aprilie 2020, cand s-a organizat si flgrantul (https://www.stiripesurse.ro/flagrant-organizat-de-dna-prins-cand-lua-mita-9000-de-euro-pentru-interventii-la-compania-nationala-aeroporturi-bucuresti_2187095.html ). Cu toate ca aceasta a fost implicata direct, avand contractul in subordine si insistand la angajati sa se refaca fisele de activitate zilnica cu suprafete marite, Maria Dinu a aruncat toata vina pe fostul director Bogdan Mitrut, spunand ca ea nu stie nimic, probabil depunand si marturie impotriva acestuia, care intre timp a decedat, la varsta de 42 ani, in urma infarctului.

Cu toate acestea, dosarul este in lucru, pe surse spunandu-se ca Mitrut a picat pe tehnica spunand ca “a rezolvat si se duce sa resolve si cu Miruna”. De precizat este ca toti colegii din CNAB o stiu si o striga “MIRUNA”.

Odata cu venirea lui Sorin Paun ca director general, Maria Dinu a fost promovata de acesta ca sef Serviciu Patrimoniu si Intretinere Facilitati, avand in subordine chiar Serviciul Administrativ, serviciu care se ocupa chiar de contractual cu firma StarPro.

Cu toate ca actualul director general Sorin Paun numeste toti directorii si sefii de serviciu pe perioade temporare de cate 2 luni, pe Maria Dinu a numit-o direct pe o perioada de 6 luni, sfidand pe toata lumea.

Interesant este faptul ca aceasta a fost chemata de cateva ori la DNA, dosarul fiind in lucru. Cu toate acestea, impreuna cu Valentin Ignutiu, responsabilul de contract, au reusit ca, in cateva luni, sa epuizeze valoarea contractului pe un an de zile, prin comenzi, multe dintre acestea fiind inutile, doar pentru a consuma banii si, bineinteles, pentru a incasa. Prin aceste comenzi, putem mentiona ”inspectiile vizuale”, acesta fiind si unul din motivele ce stau la baza dosarului deschis.

Ceea ce sete interesant abia urmeaza, si anume faptul ca averea Mariei Dinu a crescut subit dupa scandal, precum si imprumuturile dubioase. Din ultima declaratie de avere, putem observa ca acesta si-a cumparat o casa in Ilfov. De asemenea, ea are si imprumuturi de peste 165.000 de euro.

Problema este ca, la un calcul simplu, conform declaratiei de avere a acesteia, suma pe care ar trebui sa o returneze lunar pentru a-si achita datoriile depaseste cu mult veniturile sale lunare, dar asta nu reprezinat o problema - firma StarPro este in continuare la aeroport si presteaza...

Facand niste calcule simple pe simulatoare de rate existente pe internet, conform declaratiei de avere, observam ca creditul de 575.000 RON la banca respectiva, pentru o perioda de 25 de ani, inseamna o rata lunara de aproximativ 4.500 RON. Creditul de nevoi personale la o alta banca de 100.000 RON cu termen de returnare 5 ani, tot conform declaratiei de avere si conform calculatorului de rate, insumeaza o rata de aproximativ 2.500 RON. Maria Dinu mai are un credit de 123.000 RON la o persona fizica cu termen de returnare 2 ani. Asta inseamna inca o rata lunara de aproximativ 5.200 RON.

Grila salariala (https://www.bucharestairports.ro/files/pages_files/situa%C8%9Bie_drepturi_salariale.pdf).

Declaratia de avere (https://www.bucharestairports.ro/files/declaratii/Dinu_Maria_Mirela_-_DA_-_28.02.2022.pdf ) din care rezulta si ca a fost angajata la TAROM.

Pornind de la aceste date, la un calcul simplu vedem ca datoriile lunare ale Mariei Dinu sunt de minim 12.200 RON, fara a lua in calcul ca trebuie sa si manance, sa se imbrace, sa bage benzina, sa achite facturi curente, etc. Ori, ca sef serviciu la CNAB, Dinu poate sa castige maximum 11.000 RON , asta presupunand ca ar avea salariul si indemnizatia maxime. Cu toate acestea, salariul nu ii ajunge nici macar sa achite ratele. Nu putem decat sa ne intrebam de unde are diferenta, avand in vedere ca are si un copil in intretinere, iar ea nu are alte venituri…