România, lider în exportul de cereale. Oamenii abia au ce mânca

Potrivit datelor, România se menține lider în Uniunea Europeană la exportul de cereale în afara blocului comunitar. În sectorul zootehnic, primele zece luni din 2025 aduc performanțe remarcabile: 210 milioane de euro din ovine vii, 150 de milioane din bovine și 100 de milioane de euro obținuți din vânzarea cărnii de pasăre.

La baza acestor reușite stau volume impresionante: peste 56.000 de tone de ovine, aproape 43.000 de tone de bovine vii și mai bine de 37.000 de tone de carne de pasăre. Față de anii anteriori, România marchează o creștere semnificativă, iar prețurile medii reflectă o prezență tot mai puternică pe piețele internaționale.

Când vine vorba de partenerii comerciali, România are legături solide cu Orientul Mijlociu. Iordania este cel mai mare cumpărător de ovine, iar Israelul domină importurile de bovine.

Exporturile către piețele din Asia și Africa sunt și ele în creștere. Toate aceste performanțe sunt susținute de investiții de peste 3 miliarde de euro, direcționate către ferme, procesare și infrastructură agricolă.

Totuși, specialiștii spun că țara noastră ar avea mult mai mult de câștigat dacă ar procesa local o parte mai mare din materia primă. Asta ar reduce semnificativ dependența de importuri și ar aduce mai multă valoare în economia națională.

RECORDURI ÎN EXPORTUL AGRICOL

• Locul 1 în UE la exportul de cereale

• 210 mil. € - ovine vii

• 150 mil. € - bovine vii

• 100 mil. € - carne de pasăre

EXPORTURI ÎN CREȘTERE

• 56.562 tone ovine - 3,71 €/kg

• 42.899 tone bovine - 3,53 €/kg

• 37.601 tone carne de pui - 2,70 €/kg

• Evoluții semnificative față de 2014

PARTENERI IMPORTANȚI PENTRU ROMÂNIA

• Iordania - cel mai mare cumpărător de ovine

• Israel - principalul client pentru bovine

• Exporturi masive în Orientul Mijlociu și Asia

• Sprijin de 3 miliarde € pentru ferme și procesare

Țara noastră este campioană la producție agricolă, dar mulți români abia au ce pune pe mese. Deși ocupăm locul 1 în Uniunea Europeană la exportul de cereale și avem performanțe istorice în vânzările de animale vii, importăm produse procesate la prețuri uriașe.