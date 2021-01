Scandal la Autoritatea de Supraveghere Financiară: conducerea, reclamată la DNA

Reprezentanții ASF neagă acuzațiile și spun că în ultima perioadă au fost date sancțiuni usturătoare.

"Noi dam curs fiecarei petitii pe care urmarim sa vedem care este cauza si in ce masura petentul poate gasi o cale de rezolvare. Chiar in toamna anului 2020, autoritatea a sanctionat cu niste amenzi rasunatoare niste companii din piata asupra carora autoritatea a ajuns la concluzia ca, in urma verificarilor efectuate, neregulile impuneau aceste sanctiuni", a declarat Daniel Apostol, purtatorul de cuvant al Autoritatii de Supraveghere Financiara.

La nivelul Autorității de Supraveghere Financiară există suspiciuni că anumite companii din zonele supravegheate de către angajaţi ai instituţiei sunt favorizate.

"Este adevarat ca s-a solicitat DIICOT daca exista speculatii cu privire la incalcarea legii, atunci un organ competent al statului sa infirme sau sa confirme acest lucru", a mai spus Apostol.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de Nicu Marcu, numit de Parlament în iunie anul trecut. El a demarat o reorganizare a instituției care arbitrează trei piețe cu cifră de afaceri de miliarde de euro: asigurările, piața bursieră și pensiile private.