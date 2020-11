România primește 30 de miliarde de euro în 2021

Europarlamentarul PNL Siegfrid Mureşan a declarat, pentru Realitatea Plus, că banii vor ajunge la începutul lunii ianuarie şi vor putea fi folosiţi pentru a veni în sprijinul oamenilor şi firmelor care au avut de suferit din cauza pandemiei de coronavirus.

"Suma obtinuta de presedintele Klaus Iohannis, peste 30 de miliarde de euro, este sustinuta si confirmata de Parlamentul European. Este clar ca va veni in Romania incepand cu 1 ianuarie 2021. In plus, Parlamentul European doreste sa aduca cateva ajustari la acest plan pentru ca el sa ajute mai mult si mai repede oamenii care au nevoie. Dorim sa crestem refinantarea de la 10 la 20%. O alta imbunatatitire este ca dorim prelungirea duratei acestui fond europ de redresare si rezilienta care ajuta oameni si firme afectate de coronavirus de la 3 ani la 4 ani", a spus Siegfrid Mureşan.