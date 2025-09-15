Relația energetică dintre Republica Moldova și România este descrisă ca fiind „strategică și vitală” de către Cristina Pereteatcu, oficial moldovean implicat în domeniul energiei. Într-un interviu acordat publicației Financial Intelligence, aceasta a subliniat rolul esențial pe care România l-a jucat în perioada crizei energetice provocate de războiul din Ucraina.

„Relația Republicii Moldova cu România este, în primul rând, una strategică, iar în al doilea rând una vitală. În perioada crizei (după invadarea Ucrainei de către Rusia - n.r.), România a furnizat până la 90% din consumul nostru de energie electrică, iar prin interconectorul Iași–Ungheni–Chișinău avem acces direct la gazele europene.

Din punct de vedere politic, România este deopotrivă ambasadorul și avocatul nostru la nivel european, asigurându-ne sprijin financiar și tehnic consistent pentru tranziția energetică.”

Potrivit Cristinei Pereteatcu, această relație bilaterală „nu doar acoperă necesitățile imediate de securitate, dar este și fundamentul integrării pe termen lung a Moldovei în piața energetică europeană.”

Controverse legate de prețul la care România livrează energie în Republica Moldova

Declarațiile oficialului de la Chișinău vin pe fondul unei polemici ajunse până la nivel guvernamental, privind prețul la care România exportă energie electrică în Republica Moldova, comparativ cu tarifele practicate pe plan intern.

Ministrul român al Energiei a dezmințit știrile legate de faptul că România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preţ energie electrică către Republica Moldova.

”Am cerut datele pe piaţa SPOT. Toată energia care se tranzacţionează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcţie de preţul la anumite intervale orare, se vinde şi se cumpără”, a transmis Ivan în urmă cu o săptămână.