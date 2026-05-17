Sursă: Realitatea PLUS

Oltenia rămâne una dintre cele mai sărace regiuni ale țării! Tot mai mulți tineri pleacă în străinătate, zeci de gospodării rămân aproape pustii în urma lor. Satele românești se confruntă cu probleme tot mai mari: taxele sunt tot mai greu de suportat, iar accesul dificil la serviciile de bază le fac neatractive pentru cei tineri.

Zeci de sate au rămas aproape pustii după ce tinerii au plecat

Lipsa investițiilor și a infrastructurii îi face pe românii care trăiesc în mediul rural să se simtă abandonați de stat. De aceea tot mai mulți aleg să ia calea străinătății.

Singurătatea este foarte grea spun mulți dintre localnici, dar la fel de grea a devenit și viața de zi cu zi. Cheltuielile sunt tot mai mari, în timp ce veniturile rămân aceleași.

Datele oficiale confirmă faptul că județul Mehedinți este unul dintre cele mai sărace din țară.

Cifrele arată că prăpastia dintre zonele dezvoltate și comunitățile vulnerabile continuă să crească. Fără investiții, locuri de muncă și condiții mai bune de trai, tot mai multe localități se confruntă cu un risc major de depopulare.