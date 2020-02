Mugur Isărescu dezamorsează bomba: Împrumuturile de piața externă, dovadă de responsabilitate

De asemenea, guvernatorul BNR a declarat că trebuie să se termine discuţia dacă sunt sau nu bani.



"Când ai deficite nu ai bani. Te împrumuţi cu mărimea deficitului şi cu mărimea datoriei publice. Şi lucrurile trebuie ţinute sub control", a afirmat Mugur Isărescu.

Noi am salutat această reuşită a Ministerului de Finanţe cu acest împrumut, care e mare, dar e mare pentru că avem deficite mari, nu e mare pentru că e aşa în general mare, aşa cum am salutat şi împrumutul făcut în vară de Ministerul de Finanţe sau de ministrul de Finanţe de atunci", a spus guvernatorul băncii centrale.



El a precizat că este un act de responsabilitate şi nu de iresponsabilitate pentru că altminteri, dacă ai încerca să iei toţi banii de pe piaţa internă, la mărimea deficitului şi la cât absoarbe economia românească există riscul ca dobânzile să se "ducă foarte puternic în sus". Tot atunci se creează un cerc vicios, când dobânzile cresc atunci creditorii sunt mai reticenţi să ofere împrumuturi.



Guvernatorul BNR a afirmat că dobânzile au fost rezonabile faţă de mărimea deficitului pe care îl are România, în domeniul fiscal - bugetar, de peste 3%, şi este nevoie să refinanţăm datoria publică.