Văduvele veteranilor, mai puțini bani lună de lună

Guvernul Bolojan a tăiat de unde a putut, de la educație, de la mame, iar acum și de la veteranii și prizonierii de război, în timp ce impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor a fost eliminat.

Românii deja își pun un semn de alarmă cu privire la interesele Guvernului României, pentru că este din ce în ce mai evident că prioritatea nu este bunăstarea poporului.

Dacă o văduvă de veteran de război primea o indemnizație de 683 de lei, acum guvernul Bolojan a redus suma la 615 lei.