Guvernul se reunește în ședință, de la ora 17:00, pentru aprobarea mai multor acte normative care alcătuiesc Pachetul 2 de măsuri pentru care își va angaja răspunderea în Parlament, săptămâna viitoare.

În această dimineață, premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire pe tema Pachetului 2 cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor, în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Sindicatele din învățământ au anunțat că vor boicota începerea anului școlar.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a declarat că "deschiderea anului școlar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni, a Prefecturilor", susținând că Guvernul "neglijează complet" Educația pentru o miză financiară foarte mică.

Și primăriile de comune și orașe mici au intrat, de astăzi, în grevă pe termen nedeterminat, exprimând nemulțumiri față de măsurile pregătite de Guvernul Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că s-a ajuns la un acord în coaliție privind susținerea Pachetului 2 de măsuri de redresare fiscal-bugetară, privind reforma administrației publice locale, pensiile magistraților, măsuri fiscale, reforma în sănătate și a companiilor de stat, menționând că agenda este ca până la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare.