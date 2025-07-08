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Economie· 1 min citire
Grindeanu: PSD dorește ca în al doilea pachet de măsuri fiscale să se discute despre criptomonede
Grindeanu: PSD dorește ca în al doilea pachet de măsuri fiscale să se discute despre criptomonede
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Giurgiu, că PSD vrea ca cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului să conțină prevederi referitoare la criptomonede, impozitarea sumelor transferate în afara țării, cât și o "recalibrare drastică" a indemnizațiilor în consiliile de administrație.
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