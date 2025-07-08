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Economie· 1 min citire

Grindeanu: PSD dorește ca în al doilea pachet de măsuri fiscale să se discute despre criptomonede

Grindeanu: PSD dorește ca în al doilea pachet de măsuri fiscale să se discute despre criptomonede

Grindeanu: PSD dorește ca în al doilea pachet de măsuri fiscale să se discute despre criptomonede

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2025, 13:53

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Giurgiu, că PSD vrea ca cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului să conțină prevederi referitoare la criptomonede, impozitarea sumelor transferate în afara țării, cât și o "recalibrare drastică" a indemnizațiilor în consiliile de administrație.

"Vă spun ce vrea PSD-ul să conțină acest nou pachet, obligatoriu. PSD-ul vrea în acest nou pachet să discutăm despre criptomonede și impozitare, vreau să discutăm despre impozitarea sumelor transferate în afara țării de către multinaționale și să le impozităm, în paranteză fie spus, mi-aș dori ca domnii care conduc, și au preluat recent ANAF-ul, să se aplece în perioada următoare spre aceste companii care transferă sume importante din România și să vedem cum fac acest lucru. Mi-aș dori în pachetul viitor să existe o recalibrare drastică a ceea ce înseamnă indemnizații în consiliile de administrație, numărul membrilor consiliilor de administrație. Mi-aș dori să vorbim despre impozitare la multinaționale, altfel. Astea sunt lucruri, câteva dintre ele, care în mod necesar trebuie să existe în pachetul 2. Și PSD-ul va veni cu propuneri", a spus Grindeanu.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a participat marți la recepția lucrărilor efectuate în Portul Giurgiu prin proiectul "D.A.N.U.B.E. - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime".

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