Conducerea ASF, somată să pună capăt abuzurilor societăților de asigurări care nu plătesc despăgubirile pe polițele RCA

Reprezentanții transportatorilor, ai Asociațiilor de Consumatori, ai firmelor de asigurări și conducerea ASF au fost chemați la Parlament de către președintele Comisiei economice, industrii și servicii din Senat, Daniel Zamfir, și președintele Comisiei de industrii și servicii de la camera Deputaților, Iulian Iancu. Subiectul principal al întâlnirii a fost legat de nemulțumirile transportatorilor și consumatorilor față de refuzul societăților de asigurări de a plăti integral și la timp daunele RCA și față de neimplicarea ASF, prin lipsa sancționării asigurătorilor.

"Doamna Doina Dascălu, prim-vicepreședintele ASF, a spus că Autoritatea pentru Supraveghere Financiară nu prea are la îndemână pârghii pentru sancționarea societăților de asigurări, lucru care este neadevărat, pentru că există articolul 37 din Legea 132/2017 care spune clar că, dacă asigurătorul nu achită la timp și integral despăgubirile, este sancționat de ASF. Domnul Zamfir i-a atras atenția că între 2018 și 2019 s-a triplat numărul de petiții, de la 10.000 la 30.000, deci nu a căutat alte pârghii, adică să schimbe o normă sau să vină cu o propunere în Parlament pentru modificări și completări legislative. Întrebați de ce nu achită la timp și integral despăgubirile, reprezentanții asigurătorilor au spus că sunt câteva service-uri, din cele 17.000 autorizate, care au tarife mari. Lucru total neadevărat, pentru că în intervenția noastră, a COTAR, care are jumătate din service-uri, am arătat că, indiferent dacă lucrezi cu un preț mai mic sau mai mare asigurătorul nu achită sau achită doar 50%. Am prezentat dovezi că pentru aceeași poliță RCA, același bonus-malus, se practică tarife de până la 400% diferență între societățile de asigurări. Reprezentanții firmelor de asigurări au spus că fiecare societate își face propriul preț de vânzare, în funcție de costurile interne. Și atunci de ce service-urile nu pot face acest lucru?", a declarat Florin Pandele, vicepreședintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Reprezentanții COTAR au arătat la întâlnirea de la Parlament că, deși asigurătorii se plâng de faptul că au crescut despăgubirile, acestea, de fapt, au scăzut.

"Dauna medie între 2018 și 2019 a scăzut cu 15%, iar tariful de referință stabilit de ASF a scăzut cu 6% în aceeași perioadă. Când repari mașini noi și mașini scumpe, evident că îți cresc și costurile, cu echipamente, cu utilaje, cu forță de muncă înalt calificată. Oricum, tarifele service-urilor nu pot rămâne la nivelul de acum 5-10 ani pentru că salariile s-au majorat, în ultimii trei ani prețurile pieselor auto și ale materialelor pentru vopsitorie au crescut cu 30%, prețurile utilităților au crescut și ele, la aceasta adăugându-se și cheltuielile cu avocații, taxele de timbru și dobânzile la bănci, din cauza refuzului societăților de asigurări de a plăti despăgubirile. Este adevărat că mai sunt și service-uri care au prețuri mai mici, dar acestea lucrează cu piese de proastă calitate, aftermarket, sau cu piese din dezmembrări. Ca să nu intre într-o discuție cu firmele de asigurări preferă să umble la calitatea reparației, profitând de faptul că păgubitul nu știe acest lucru", a mai precizat vicepreședintele COTAR, Florin Pandele.

Conducerea COTAR susține că unele firme de asigurări practică un sistem de tip Caritas, extrem de dăunător pentru cei care își cumpără polițe RCA.

"Astăzi am avut demonstrația la Parlament că, dacă se dorește rezolvarea problemelor din piața de asigurări, se poate. Atâta vreme cât noi plătim obligatoriu acest RCA prin lege și când mă oprește polițistul pe stradă și n-am polița RCA îmi dă amendă, îmi ia talonul și plăcuțele de înmatriculare, înseamnă că avem o problemă. Asigurătorii, indiferent de ce motive și ce pretexte invocă ei, se vede foarte clar că ei nu pot plăti și tergiversează. Este de fapt un Caritas pe care îl practică unele firme de asigurări din România. Dacă 70% din poliță pleacă, este greu ca din 30% să mai poată face plăți. În urma controalelor efectuate de ASF, s-a demonstrat că unele firme de asigurări împrumută și bani, cu toate că nu au în obiectul de activitate. Ca să vii să invoci fel și fel de tertipuri este rușinos, până la urmă. Atâta timp cât în instanță ai peste 100.000 de dosare și 90% din procesele intentate împotriva asigurătorilor sunt câștigate, înseamnă că este o problemă la asigurător. Noi am cerut să nu modifice Legea 137, care este o lege foarte bună, dar nu este aplicată", a afirmat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.