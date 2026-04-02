Cel mai scump Paște. Cât costă coșul minim pentru sărbători?

Sursă: Realitatea PLUS

Urmează cel mai scump Paște din cauza măsurilor de austeritate! Multe dintre alimente vor lipsi de pe masa festivă, iar carnea de miel, ouăle și cozonacul au devenit un lux.

O familie formată din patru persoane va da în acest an peste 1.000 de lei doar pentru câteva produse.

Masa de Paște pentru o familie costă peste 1.000 de lei

carne de miel - 4 kilograme (preț mediu - 60 lei/kg) - total 240 lei

ouă - 30 de bucăți (preț mediu - 1,2 lei) - total - 36 lei

cozonac - 2 bucăți (1,5 kg fiecare, preț mediu 60 lei/kg) - total 180 lei

pască - 1 bucată (1,2 kg, preț mediu - 80 lei/kg) - total - 96 lei

drob - 1 bucată (1,5 kilograme, preț mediu - 110 lei/kg - total - 165 lei

legume și garnituri - total - 250 lei

băuturi - total - 80 lei

total estimativ - 1.047 lei

Urmează cel mai scump Paște din ultimii 35 de ani! Plafonarea a fost prelungită, dar alimentele se vor scumpi din cauza creșterii prețurilor carburanților. Analiștii spun ca inflația va depăși 10%, iar cei din industria alimentară susțin că alimentele de bază se pot scumpi cu până la 15%. În piețe au apărut și primele roșii românești, iar în unele zone prețul este mai mare decât cel al unui kilogram de carne de vită.

Puterea de cumpărare a scăzut drastic, iar măsurile de protecție a prețurilor la raft nu se văd în realitate. Prețurile cresc de la o zi la alta, iar pentru un kilogram de castraveți plătim între 24 și 25 de lei, iar în unele piețe kilogramul de roșii românești ajunge la 80 de lei.

Situația este la fel de gravă și la producători.