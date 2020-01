Ce investiții mai face Primăria Covasna și Consiliul Județean

Cele două autorități și-au exercitat dreptul de preemțiune și au cumpărat activele constând în clădiri, terenuri și linia de cale ferată, pentru aproape 1,5 milioane lei.

„Calea ferată îngustă Covasna–Comandău și Planul înclinat constituie un monument de istoria tehnicii extrem de valoros al județului și orașului Covasna. Ne pregătim de an buni să-l salvăm de la distrugerea totală și să-l introducem în circuitul turistic. În sfârșit, am avut ocazia de a cumpăra legal o parte din activele de la Comandău ale Brafor SA, care a dat faliment, astfel, majoritatea clădirilor aflate pe terenul fostei gări, printre care ateliere mecanice, magazii, triaj, fabrică de cherestea etc., precum și șine de cale ferată în lungime de 8,5 km și terenul aferent de 5,2 ha” – a explicat președintele CJ Covasna, Tamás Sándor, precizând că activele au fost cumpărate de CJ Covasna pentru 886.267 lei.

Știrea integrală pe Realitatea de Covasna.