- România - a tăiat o treime de pensii și le-a înghețat pe celelalte.
- - Ungaria, Polonia și Germania vor să mărească veniturile pensionarilor.
- - Din 4,69 de pensionari din România, ponderea "specialilor" este de mai puțin de 10%.
Guvernul Viktor Orban anunță că oferă a 14-a pensie maghiarilor
- Guvernul maghiar pune la cale un plan de introducere a celei de-a 14-a pensii lunare.
- Guvernul Ungariei a înaintat Parlamentului propunerea privind pensia pe 14 luni.Cancelarul Germaniei vrea să crească pensiile cu 3,73%
- Coaliția de la Berlin vrea ca de la 1 iulie 2026 pensiile să fie mai mari cu 3,73%.
- Decizia finală urmează să fie luată în primăvara anului următor.
- Rata inflației din Germania a fost de 2,3%, în comparație cu cea din România care a ajuns la 9.85%.
Pensiile polonezilor vor crește cu 5% în 2026
- Președintele Karol Nawrocki a anunțat un proiect de lege intitulat „O pensie decentă”.
- Proiectul va garanta persoanelor în vârstă o creștere a pensiei de cel puțin 150 de zloți (180 de lei) pe an.
- Pensia medie în Polonia va trece de 700 de euro.
- Nawrocki a subliniat că Polonia în secolul XXI ar trebui să urmărească ca pensia minimă să fie cel puțin 470 de euro.