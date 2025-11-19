România - a tăiat o treime de pensii și le-a înghețat pe celelalte.

- Ungaria, Polonia și Germania vor să mărească veniturile pensionarilor.

- Din 4,69 de pensionari din România, ponderea "specialilor" este de mai puțin de 10%.

Guvernul Viktor Orban anunță că oferă a 14-a pensie maghiarilor

- Guvernul maghiar pune la cale un plan de introducere a celei de-a 14-a pensii lunare.

- Guvernul Ungariei a înaintat Parlamentului propunerea privind pensia pe 14 luni.Cancelarul Germaniei vrea să crească pensiile cu 3,73%

- Coaliția de la Berlin vrea ca de la 1 iulie 2026 pensiile să fie mai mari cu 3,73%.

- Decizia finală urmează să fie luată în primăvara anului următor.

- Rata inflației din Germania a fost de 2,3%, în comparație cu cea din România care a ajuns la 9.85%.

Pensiile polonezilor vor crește cu 5% în 2026

- Președintele Karol Nawrocki a anunțat un proiect de lege intitulat „O pensie decentă”.

- Proiectul va garanta persoanelor în vârstă o creștere a pensiei de cel puțin 150 de zloți (180 de lei) pe an.

- Pensia medie în Polonia va trece de 700 de euro.

- Nawrocki a subliniat că Polonia în secolul XXI ar trebui să urmărească ca pensia minimă să fie cel puțin 470 de euro.