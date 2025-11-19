Bolojan îngheață pensiile. Europa le crește și dă și la Apărare

Pensiile românilor

Guvernanții din România scad pensiile, în timp ce alte țări se îngrijesc de seniori. Situație critică în țara noastră: potrivit celor mai recente date de la Banca Națională, inflația se va menține peste 9% până la jumătatea anului viitor, ceea ce înseamnă că prețurile vor continua să crească cu o vitează fără precedent, asta în timp ce salariile vor rămâne pe loc. 

  • România - a tăiat o treime de pensii și le-a înghețat pe celelalte.
  • - Ungaria, Polonia și Germania vor să mărească veniturile pensionarilor.
  • - Din 4,69 de pensionari din România, ponderea "specialilor" este de mai puțin de 10%.

Guvernul Viktor Orban anunță că oferă a 14-a pensie maghiarilor

- Guvernul maghiar pune la cale un plan de introducere a celei de-a 14-a pensii lunare.

- Guvernul Ungariei a înaintat Parlamentului propunerea privind pensia pe 14 luni.Cancelarul Germaniei vrea să crească pensiile cu 3,73%

- Coaliția de la Berlin vrea ca de la 1 iulie 2026 pensiile să fie mai mari cu 3,73%.

- Decizia finală urmează să fie luată în primăvara anului următor.

- Rata inflației din Germania a fost de 2,3%, în comparație cu cea din România care a ajuns la 9.85%.

Pensiile polonezilor vor crește cu 5% în 2026

- Președintele Karol Nawrocki a anunțat un proiect de lege intitulat „O pensie decentă”.

- Proiectul va garanta persoanelor în vârstă o creștere a pensiei de cel puțin 150 de zloți (180 de lei) pe an.

- Pensia medie în Polonia va trece de 700 de euro.

- Nawrocki a subliniat că Polonia în secolul XXI ar trebui să urmărească ca pensia minimă să fie cel puțin 470 de euro.